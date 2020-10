"¡Agita la bandera de tu tierra natal!": McDonald's se posiciona en el conflicto Nagorno-Karabaj

¿Te imaginas a multinacionales estadounidenses de rostro amable posicionándose sobre la situación de Donbass o el conflicto catalán? Esta semana Ariz Kader, profesor especializado en estudios de Oriente Medio, vio “que alguien lo posteaba y no me lo podía creer. El McDonald’s de Azerbajan está promocionando la toma militar de Nagorno-Karabaj”.

I saw someone post this and I couldn't believe it. McDonalds Azerbaijan's official account promoting the military taking of Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/oo9Sbfoq7U

McDonald a las armas: el medio canadiense CTVNews ha confirmado la autenticidad de los posts, que se hicieron en Instagram y en Twitter y que después han sido borrados. “Cada centímetro del país debe quedar unido e indivisible!”, “¡Agita la bandera de tu tierra natal!”, eran algunos de los comentarios publicados, acompañados de pendones y soldados mirando al horizonte. Hablamos de un conflicto en el que los muertos ya se están contando en miles.

Hay rumores de que Burger King y Papa Johns se sumaron al fervor azerbaiyano, felicitándose de la “liberación” de Shusha, pero no se ha podido confirmar si estos posts fueron montajes o no.

En realidad el nacionalismo sigue ahí: ahora mismo las cuentas de redes sociales de mcdonalds.az combinan posts promocionando los juguetes de Minions de sus Happy Meals con normas de restricciones por coronavirus y loas a las fuerzas armadas o felicitaciones por el día de la independencia. Hay, sin embargo, un agujero de contenido entre el 15 de octubre y el día de ayer, cuando hicieron una declaración excepcional para recordar que el objetivo de la marca global no es otro que “crear espacios donde la gente pueda reunirse a comer y compartir momentos juntos”, lo que da pie a pensar que hubo algún tipo de toque corporativo desde arriba.

I’ve been a loyal @McDonalds customer for years, but that ends now.



McDonald’s Azerbaijan has endorsed Aliyev’s genocidal aggression against #Armenia & #Artsakh.



We are going to #BoycottHate until McDonald’s takes action.https://t.co/V4DAuAwIC2 pic.twitter.com/QmmtuITy2h