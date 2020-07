Airbnb añade la opción de donar dinero de agradecimiento a los anfitriones. Y el público se le echa encima

“Airbnb ha perdido la p**a cabeza. ¿Por qué iba a darle dinero a mi arrendatario? Yo no puedo ni pagarme mi propia casa”. Así encabezaba Rosaleen el último de sus tuits en hacerse viral. Su comentario se acompañaba de una captura de pantalla con uno de los últimos mensajes recibidos por parte de la plataforma mediadora de alquiler de alojamientos.

Airbnb has lost its fucking head. Why would I donate to my host? I can't even afford one house. pic.twitter.com/JZspJqyoPB