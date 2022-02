Al asalto de los colores RGB: ya hay gente especulando con el NFT de 10.000 tonos distintos

En la Web 3.0, todo vale, incluso la capacidad de poseer un color, un poder que alguna vez se pensó que era exclusivo de empresas como Coca-Cola, Tiffany & Co y Hermès. Haciendo el papel de dios con los colores en la blockchain, un nuevo mercado de NFT llamado Color Museum está vendiendo 10.000 tonos RGB y otorgando los derechos sobre ellos.

Espera, ¿ser dueño y señor de uno de los miles de colores que hay en el mundo? A la iniciativa, sin embargo, le han salido muchos críticos.

Poseer un color en NFT. Color Museum, que está iniciando un nuevo mercado para Tokens No Fungibles, ha ganado rápidamente interés online (y escepticismo extremo) desde que lanzó su lista de espera de preventa en OpenSea. El concepto es lo que Omar Farooq, el líder del colectivo de 31 años, se refiere como "un meta NFT", lo que significa que al poseer los derechos de un color específico, las personas pueden ganar "regalías" cada vez que una imagen NFT que usa ese color se vende a través del mercado.

La cantidad que ganan depende del precio de venta de la imagen y la proporción de ese color utilizado en la imagen NFT. "Vamos a convertir los colores en dinero", decía Farooq en este artículo de Vice.

7 colors were consecrated today on the Ethereum blockchain. They include the first red (Rosy Red), the first pink (Pinkalot), the first grey (Bored Grey), and the first off black (Nearly Black). The tone is being set. Minted by @RandsterK, @NedArcher1 and associates. pic.twitter.com/vxisTHl0SF