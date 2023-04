Alguien puso una bandera del Vaticano equivocada en Wikipedia. Y miles de personas aún la usan

Hace unos días contábamos en Magnet la historia de la palabra "funderelele", el término que un usuario se inventó en Wikipedia para llamar a la cuchara de bolas de helado y que ahora la RAE quiere añadir al diccionario. Esta semana otro usuario de Reddit se ha dado cuenta de algo similar, y también muy curioso: la bandera del Vaticano mostrada en la página de Wikipedia tenía un error que se ha contagiado en todo el mundo durante años.

Al parecer, alguien en 2017 cambió el archivo de la bandera del Vaticano de Wikipedia por otra con un detalle que pasó desapercibido. El problema es que fabricantes de banderas e incluso de emojis usaron aquel archivo defectuoso de Wikipedia. Y hasta el día de hoy hay productos que contienen una bandera que no es.

Concretamente, en 2017, un usuario de Wikimedia Commons cambió el interior de la tiara a rojo porque así aparece en el escudo de armas del Vaticano. Pero eso fue un error, porque la hoja de especificaciones de la bandera oficial usa colores diferentes. El detalle fue descubierto por un usuario anónimo que lo denunció en una explicación extensa y estudiada en la misma página de discusión del archivo. Desafortunadamente, nadie le dio importancia y el error perduró durante 5 años antes de que otro usuario lo notara y cambiara el archivo.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En 2021 en Irak había centenares de personas agitando la versión de Wikimedia porque una imprenta hizo un montón de ellas. También está presente en imágenes de Tailandia, Suiza y multitudes en el mismo Vaticano. La versión con la tiara de color rojo también estaba presente en el Papamóvil en una visita a Perú y colgada en una Conferencia Católica en EEUU.

Incluso está presente en los emojis de las redes sociales más importantes:

and even some emojis have the error!