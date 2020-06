Arañas y fetos de cerdo: seis empleados de Ebay ciberacosaron a dos periodistas críticos con la empresa

La escritora de una newsletter sobre ecommerce y su marido, asentados en un pequeño municipio de Massachusetts, pasaron la peor época de su vida en agosto del año pasado. Estaban siendo víctimas de lo que ellos sospechaban era una campaña de ciberacoso y que luego se descubriría que era algo más, una conspiración planeada por sus agresores para hacerles creer que ellos mismos iban a conseguir solucionar todos sus problemas. Tan excepcional es la posición laboral de sus agresores como la lista de los agravios. Esto fue todo lo que le hicieron al dúo bloguero durante semanas:

Les mandaron a su casa una corona funeraria.

También una caja con cucarachas.

Arañas vivas.

El feto de un cerdo.

Una careta de cerdo ensangrentada con una nota que decía “¿¿HE LLAMADO YA TU ATENCIÓN??”.

Un libro sobre cómo superar la muerte de un cónyuge.

Hicieron llegar material pornográfico a la casa de enfrente bajo su nombre, haciendo creer así a sus vecinos que ellos se habían confundido a la hora de poner el número en la dirección.

Suplantaron su identidad y publicaron la dirección del matrimonio en anuncios clasificados para intercambio de parejas.

También usaron estos datos en todo tipo de páginas, como por ejemplo algunas que invitaban a los usuarios a que se pasasen por su casa y les timbrasen.

Por supuesto, y según la versión compartida por la oficina del Fiscal General de Boston, a cargo de la actual investigación, los delincuentes usaron teléfonos desechables y ordenadores usados, cuidándose de que todo fuese de pre-pago y pagado en efectivo. Las direcciones de email eran compradas al extranjero y realizaban los movimientos desde locutorios y mucho más, hasta tal punto que llegaron a cometer una obstrucción a la justicia en determinados puntos.

¿Cómo les pillaron? Porque. Según acusa ahora la Fiscalía, los “bromistas” se pasaron de frenada. Cuatro de los ahora acusados hicieron varias visitas al domicilio de la pareja, planeando pegar un rastreador de GPS a su coche. En una de estas incursiones una de las víctimas vio a los extraños y contactó con la policía de su ciudad, lo que aceleró la investigación.

Los conspiradores de Ebay

No se trata de seis empleados cualquiera. Los presuntamente involucrados en este asunto ocupaban los siguientes cargos: ex director senior de seguridad, gerente senior de inteligencia mundial, analista de inteligencia, contratista, gerente senior de operaciones especiales y ex director de resiliencia global. Tras una investigación interna, y muchos meses antes del momento actual en el que la Fiscalía de Boston ha decidido actuar, Ebay despidió a toda esta gente en septiembre.

El momento de los despidos también coinciden con otro raro evento: Devin Wenig, CEO, dejó la compañía ese mismo mes “por diferencia de pareceres sobre el futuro de Ebay con la junta de accionistas”. En recientes declaraciones la empresa no ha querido clarificar si la investigación ahora filtrada tuvo algo que ver en su renuncia. Según NBC News, ni Ebay ni ninguno de sus empleados en activo sostiene ninguna acusación por estos tristes hechos.

Los fiscales federales han reconocido, eso sí, que tienen mails entre dos de los seis ex miembros del equipo ejecutivo diciéndose que había que “derribar” a una de las personas a cargo de la famosa newsletter. ¿Por qué se les acusa ahora entonces de conspiración? Porque, según han comentado en la rueda de prensa los investigadores, los asaltantes planeaban después practicar lo que se conoce como la “estrategia del héroe caballeroso”: Ebay sería precisamente la empresa que podría ayudarles a borrar sus datos de la red y a detener el flujo continuo de horrorosos paquetes no solicitados.

Ruido de lo más inoportuno

Desde luego, nada de esto es buena publicidad para el gigante del ecommerce, para el que no abundan los mensajes positivos. La web de anuncios clasificados ha pasado de los 16.000 millones de dólares que movía trimestralmente en 2014 a los 10.700 de ahora.

En el camino, el imparable ascenso de Amazon, que se ha comido prácticamente todo el terreno de las ventas de productos nuevos y de envío rápido, y también la sección de anuncios clasificados de Facebook, donde hay un mayor grupo de usuarios y es más fácil gestionar las ventas de productos de segunda mano a nivel local (en países como España también parte del pastel se lo han llevado plataformas como Wallapop).

Según los críticos, un gigante que partía de una idea potentísima, la misma idea del ecommerce, y que creyó que por haber llegado antes no necesitaba adaptar o mejorar su producto, cosa que se demostró falsa cuando los usuarios probaron los motores de búsqueda de otras plataformas, como Amazon. Todo esto es sólo parte del problema, ya que también la corporación ha tenido que enfrentarse recientemente a una mayor presión por parte de sus accionistas para ver el retorno de la inversión, lo que ha llevado a los gerentes a subir algunas de las comisiones de venta a sus vendedores.