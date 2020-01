Arrástrate como un gusano: la dolorosa humillación pública que han recibido los jefes de una empresa china

Gateando arrodillados. Con la cabeza gacha. Coreando “sé un hombre con sentido de la responsabilidad”. El que podría ser un sueño de venganza de millones de trabajadores en todo el mundo contra sus jefes (una ideación inocente por saber que nunca se cumplirá), se ha convertido en realidad en los últimos días en China.

Self punishment for end of year meeting. The senior executives who did not fulfill the target during the year crawl for three laps, screaming "be a man with sense of responsibility". #chineseculture #chinatrends pic.twitter.com/ksiZp7xiu4