Así es el misterioso sistema numérico de los monjes cistercienses del siglo XIII y cómo usarlo tú mismo

No descubrimos nuevos sistemas numéricos todos los días, pero parece que hoy sí va a ser uno de ellos.

Data como mínimo del siglo XIII, lo usaban los monjes cistercienses (de la Orden del Císter, católicos, cercanos a Dijon, Francia) y volvió a la actualidad de los historiadores gracias a una subasta en 1991 en Londres en la que un astrolabio medieval del siglo XIV llamó la atención del público por contar con misteriosos símbolos tallados en su superficie.

The Cistercian monks invented a numbering system in the 13th century which meant that any number from 1 to 9999 could be written using a single symbol pic.twitter.com/VRuEx4dkPF