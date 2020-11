El autor de esta exitosa biografía de Obama en Amazon es una IA: el mundo de los Kindle escritos por no-humanos

Autor: “University Press”. Contraportada: “otro corto y cautivador retrato de una de las figuras más cautivadoras de la historia, Barack Obama”, quien es “considerado una de las figuras más significativas del siglo XXI”, el “primer Presidente de los Estados Unidos afroamericano”. Resta otro montón de frases idóneas para atraer a un visitante del espacio exterior que no sepa nada de nuestro mundo, pero demasiado genéricas como para convencer a nadie con la más mínima cultura general. No creemos que sea algo que le quite el sueño a “University Press”. Su libro de 61 páginas se está vendiendo bastante bien.

El Barack Obama Book: coincidiendo con el lanzamiento del último éxito editorial del mundillo político que está siendo en A Promised Land, autobiografía de 751 páginas escrito por el mismo Obama, uno puede toparse el texto antes mencionado poniendo en el buscador de Amazon “Barack Obama Book”. Mientras que A Promised Land es el primer resultado etiquetado como “Nº 1 en Amazon Charts”, “Barack Obama Biography” es el tercer resultado, que la plataforma etiqueta como “más vendido”. Han salido a la venta con ocho días de diferencia a favor del libro robótico, lo que seguramente haya ayudado a que se posicione mejor dentro del buscador.

¿Es el libro un timo? Eso depende del concepto que tú tengas sobre qué constituye una estafa y qué no. Según este periodista de Slate, la biografía es legible, no comete graves errores gramaticales o de sintaxis. Apenas se sale de una narración wikipédica por ningún momento. Es una prosa que sumariza los momentos más importantes de su vida y que puede que no conozcas. Todo el volumen se puede leer en 20 minutos.

Por otra parte “University Press” no reconoce en ningún momento ser lo que es, una IA y no una persona que le haya dedicado esfuerzo mental a juntar las palabras. Los comentaristas que han puesto críticas positivas sobre el ebook son altamente sospechosos, algunos de ellos dedicándose únicamente a loar otros volúmenes de su colección como “Be Water, My Friend: The Biography of Bruce Lee”, “Ready Player 3-2-1: A Brief History of Science Fiction” u “Homo Sapiens: A Brief History”. Todos grandes éxitos de corta extensión por sólo 2.99$.

Tenía que pasar: lo sabe cualquiera que se haya topado ya con los distintos intentos por ganarle la partida al algoritmo de distintos entornos. Spotify cuenta con una panoplia de versiones del cumpleaños feliz personalizadas con nombres que no parece que tengan detrás a gente sentándose a la guitarra pensando de verdad en cada uno de nosotros. Existen también IAs que salen a la zaga de los últimos megahits cambiando una o dos letras para atrapar a incautos. Ya hablamos aquí en el pasado de ese círculo del infierno de Dante que es Finger Family, los vídeos “infantiles” autogenerados e infinitos, o de los anuncios de videojuegos salvajes que en realidad nunca existieron.

¿La muerte del autor? Desde muchos ámbitos se están haciendo intentos para robotizar la escritura. Es lógico si tenemos en cuenta que Barack Obama Book pudo generarse automáticamente en menos de 60 segundos y que, aunque sin alma, puede cumplir la misión de informar a humanos. Ya se están haciendo guiones en Hollywood generados por AI que, según sus agentes, dan el pego. Puede que Amazon le acabe encasquetando alguna etiqueta tipo "libro escrito por un robot" a los University Press que vayan apareciendo en estos tiempos de picaresca, pero más importante será preguntarnos si tal vez haya un día en el que toparnos con esa advertencia no nos importe.