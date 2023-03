Barkley Marathon, el reto deportivo casi imposible que sólo un puñado de humanos han completado

Por más sano que estés, por más deporte que hagas, por mucho que salgas a correr todos los días, tarde sí y tarde también, así nieve, diluvie o se caigan los pájaros de los árboles en plena canícula de agosto levantino, lo más probable es que te lo pienses dos veces antes de plantearte siquiera aspirar a la Maratón Barkley.

Y con razón. Hay maratones duras, las hay muy duras y luego, casi a otro nivel, lo suficientemente alejada del estándar como para merecer una categoría propia, figura esta endiablada competición de Tennessee diseñada por Gary Cantrell inspirándose en la fuga de un conocido asesino a finales de los años 70.

Quizás te suene exagerado, pero los datos hablan por sí solos. Veamos. La Barkley consta de cinco loops, bucles de 32 kilómetros cada uno que acaban dando forma a una competición de más de 160 km. ¿Mucho? Pues eso es solo el principio. Los corredores tienen un máximo de 60 horas para completarla, con un tiempo límite para cada vuelta, y durante su gesta no disponen de puntos de ayuda, ni pueden utilizar teléfonos móviles, GPS o cualquier otro sistema de navegación.

Solo se les permite una brújula para orientarse. Eso y dos puntos en los que se les ofrece agua. Una vez iniciado un nuevo bucle la única ayuda que pueden recibir es del resto de competidores de la carrera. A lo largo de su periplo, que transcurre por montañas cubiertas de maleza y con desniveles pronunciados, las caídas, rasguños y pérdidas de orientación forman parte del pan de cada día. Lo milagroso en la Barkley no es solo llegar a la meta. Es hacerlo sin haberte lesionado.

¿Te parece excesivo? Pues la cosa tampoco termina ahí.

Olvídate de las trampas o aprovechar la longitud y duración de los loops para falsear tu participación. A la hora de diseñar su peculiar ultramaratón, Cantrell, más conocido como "Lazarus Lake", ideó un método tan simple como infalible: en determinados puntos del circuito hay un libro del que cada atleta debe arrancar la página que se corresponda con su número de dorsal. ¿Para qué? Para mostrar que ha estado allí: al finalizar cada bucle tienen que tener las hojas en una mano.

La Barkley Marathons se celebra en el parque de Frozen Head, en Tennessee, EEUU, y su recorrido puede variar de una edición a otra. Su filosofía de fondo es casi tan peculiar como el diseño de los bucles. La competición se inspira en la fuga protagonizada en 1977 por James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King.

