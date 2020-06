Beber plata: el último grito en pseudoterapias anti Covid-19 que te puede volver de color azul

“No es que exactamente mate al virus, es que lo detiene. Evita que bacteria o el virus haga su trabajo, que es lo que provoca las infecciones de pecho y las neumonías”. Son palabras de Ryan, consumidor de plata desde hace dos décadas entrevistado esta semana por The Atlantic.

Semanas antes, este tatuador aficionado a los temas de salud le había explicado a Alyss cómo hacer su preparado de plata coloidal: sumerges dos pequeñas hebras de plata en un recipiente con agua que pones a ebullición, mantienes las hebras conectadas a una batería y esperas a que la plata sea invisible y el agua amarilla. Paso siguiente: bebértelo con calma. Así lo ha hecho para, según ella, curarse de las secuelas de la Covid-19. Ahora lo toma entre dos y cinco veces al día, y como ella, al menos cientos.

Un brebaje internacional: a fecha de 25 de mayo de 2020 52.000 estadounidenses han hecho denuncias formales por la venta de terapias y medicamentos fraudulentos para combatir la Covid. En conjunto sus pérdidas ascienden a 38 millones de dólares, aunque se cree que el dinero perdido por parte de ciudadanos que no han querido denunciar es mucho mayor.

Aunque la plata coloidal se ha compartido ampliamente en este país, con tribunales ordenando el cierre de varias distribuidoras, este falso remedio también ha proliferado por los circuitos de terapias alternativas de Argentina, México o España. En Milanuncios se pueden encontrar posts con gente que lo elabora a nivel casero, instrumental para fabricarlo en casa e incluso talleres de aprendizaje, con promociones que especifican su poder contra el nuevo virus. También puedes encargarlo por Amazon. Periodista digital titula lo siguiente: “Plata coloidal, un superantibiótico natural que también puede con el coronavirus”.

La plata coloidal es un antiguo engañabobos: desde que se pusiera de moda en los años 90 contra el cáncer o el SIDA hay diversos estudios que han demostrado su toxicidad. El Instituto Nacional de Salud estadounidense desaconseja su uso dado que las pruebas científicas no respaldan el uso de suplementos dietéticos a base de plata coloidal para ninguna enfermedad. En España sólo está permitida su venta como uso tópico, es decir, no se permite comercializarla como suplemento que se pueda ingerir. Se ha observado en muchos de los casos que la ingesta excesiva y prolongada de plata coloidal produce argiria. Que te vuelves azulado o grisáceo, como le pasó a este famoso asistente a USA Today.

Por qué es más peligroso de lo que parece: si la gente toma estos remedios en pequeñas dosis, y con las pruebas actuales, no parece tener excesivos efectos adversos en los sujetos. Pero eso no significa que no suponga un riesgo para la salud pública. Muchas de las personas que se pasan a estas terapias creen haber sido sanadas por la mezcla, con lo que a) compartirán sus experiencias para que más gente se sume, y b) serán más reacias a vacunarse cuando tengamos la cura, mucho más en el actual clima de desconfianza que vemos se está gestando alrededor de la futura vacuna. Cuanta menos gente se vacune más lejos estaremos de la esperada inmunidad de grupo.