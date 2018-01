"Beg, don't touch": cómo un cómico video de una reunión política muestra la fragilidad masculina

El video es del mes pasado, pero ha vuelto a la actualidad gracias a un breve pero efecto montaje a cargo del tuitero Yung Banzai. Una aburrida reunión que parece de corte estatal que se ve interrumpida por lo que muchos han comprendido como un recordatorio de lo irascible que puede ser la gente, lo frágil que puede ser la masculinidad, capaz de ser destruida por el mínimo contacto con otro hombre.

Mientras debatían un proyecto de ley sobre el uso de la tierra el representante demócrata del estado de Pensilvania, Matt Bradford, casado y con cuatro hijos, toca un momento el antebrazo de su compañero el conservador Daryl Metcalfe, sentado junto a él, para pedirle un momento la palabra. Entonces es cuando todo empieza a ir terriblemente mal.

This is what happens when you forget to say no homo to a straight person pic.twitter.com/FQ8O18oIj1

“Mira, soy heterosexual”, le dice Metcalfe. “Tengo una esposa, amo a mi esposa, no me gustan los hombres… Deja de tocarme todo el tiempo”. Frase que contrasta con la realidad de la reunión, en la que su compañero sólo le tocó esa única vez.

Varios se ríen, nerviosos. Un hombre se echa las manos a la cabeza. Otra mujer se tapa la cara, ruborizada. “Mantén tus manos para ti”, continuó el republicano. “Si quieres tocar a alguien, tienes personas de tu lado que podrían gustarle. A mí no”.

“Vale, señores, señores”, respondía Bradford, acallando los ruidos jocosos de sus compañeros. “Estamos oficialmente descarrilados. Sólo quería pedir permiso para hablar durante los próximos 30 segundos”, dijo el demócrata. “Entonces pide, no toques”, sentenció Metcalfe mientras se cargaba el ambiente de indignación y estupor. “No sé qué hacer después de esto, en serio”, terminó diciendo Bradford antes de que termine el extracto que circula ahora por la red.

“Bed, don’t touch” se convierte así en un ejemplar corto de un minuto sobre los límites de las relaciones masculinas, que para las mentes más conservadoras puede ponerse en entredicho por un simple tocamiento del antebrazo.

imagine your masculinity being so fragile that you snap at a guy touching you for less than two seconds, straight people are CRAZY https://t.co/b87ZnHci2E