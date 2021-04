"Bisexual, a 45km y completamente vacunado (Moderna)": estar inmunizado ya es un reclamo en Tinder

¿Cómo habrían sido los perfiles de aplicaciones para ligar de haber existido a finales de los años 80 o principios de los 90? Pues nuestra experiencia reciente nos dice que habría muchos comentarios acerca de la posesión o no de pruebas médicas de anticuerpos recientes.

Fully Vaccinated (Moderna). Casey Newston, periodista estadounidense, se preguntaba en Twitter: amigos heteros: ¿vosotros también os estáis encontrando comentarios acerca de la vacunación en los perfiles de la gente con la que queréis ligar o esto es algo específico del ámbito gay? “Tengo la impresión de que estamos a dos semanas de encontrarnos etiquetas tipo #PfizerForPfizer y no sé si estoy preparado emocionalmente para ello”. Con ese #PfizerForPfizer hace alusión a los identificadores tipo “activo para pasivo” que se usan en el ligoteo para definir las prácticas sexuales en las que el sujeto está interesado.

Straight people: are your men also putting vaccine brands in their Tinder profiles or is this unique to my community pic.twitter.com/h40J6z4VwP — Casey Newton (@CaseyNewton) April 22, 2021

Y sí, por supuesto, los heteros también: una búsqueda rápida en Tinder nos ha revelado a cuatro tipos y bien distintos. Un chico nos advierte nada más empezar su bio con que pasó “el Covid y sigo con Anticuerpos (podemos compartir cachimba o zumitos)”. Eve, mujer de 32, apenas necesita tres emojis para definir su estado inmunológico: emoji de doctora, una pastilla y una jeringuilla.

Como ahora Tinder permite buscar parejas en todo el planeta, nuestro breve peinado nos hace suponer que es más habitual encontrarse a perfiles que incluyen su vacunación allí donde empieza a estar más extendida entre la población: James, de Londres, dice estar “completamente vacunado y además sin un solo coágulo sanguíneo”. Cassie, de Canadá, dice que tiene puesta “la primera dosis de Pzifer, y sé que eso te va a poner a tono”.

No hace ni falta decir que esas etiquetas que se han autoasignado perfectos desconocidos pueden ser ciertas o no, que la recepción de algunas vacunas no implican la no transmisibilidad del virus, que decir que estás vacunado implica un cierto grado de ventaja competitiva con los que no lo están o que intuimos que a medida que la vacunación se vaya extendiendo a más población joven veremos más y más este aviso en los perfiles de estas plataformas.

También es posible que haya gente que esté parcial o totalmente inmunizada que no haya querido incorporar ese anuncio a su candidatura. Nuestra autoimagen en estas apps es crucial, y habrá gente que piense que poner eso en su biografía le haga quedar como un engreído. Tal vez por eso algunos de los ejemplos que hemos encontrado van acompañados de algún chiste que reduzca la fricción, algo que no les haga quedar como el tipo con el que se topó una periodista norteamericana, que recibió por respuesta de rechazo: "eres muy simpática, pero he encontrado a alguien que además está vacunada".

Como vemos, se vienen por delante unos largos meses en los que esta dimensión sanitaria jugará divertidos lances amorosos que seguro recogerán los consultorios de las revistas de tendencias.

¿Y funciona decir que estás inmunizado? Rotundamente sí. "En OkCupid han aumentado un 137% las menciones sobre la vacuna entre noviembre y enero, y el 70% de los usuarios dice que se va a vacunar lo antes posible. Aquellos que aseguran que se vacunarán tienen más 'me gusta' que los que no", explica Michael Kaye, manager de esta aplicación de citas. Otro estudio reciente de Pew Research ha confirmado la tendencia, lo que nos hace sospechar que habrá quien haya tomado nota de esto y se auto arrogue sustancias que en realidad no ha recibido.