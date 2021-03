BookTok: leer libros entre lágrimas es tendencia en TikTok y está disparando la venta de clásicos

En TikTok hemos visto de todo. Desde gente metiéndose pastillas de detergente en la boca a los bailes más penosos de la década. Quien no haya sentido vergüenza ajena alguna vez recorriendo la app podríamos decir que merece una medalla. Pero de vez en cuando, en las entrañas de la plataforma encuentras rincones que te reavivan la fe en Internet de las formas más sorprendentes. Bien, existe un hashtag que ha ido cogiendo popularidad. Se trata de #Booktok, una nueva tendencia creada por y para la generación Z apasionada de la literatura.

Si alguna vez dudaste del impacto que puede tener el vídeo de una niña de 14 años llorando tras acabar un libro, abre bien los ojos porque el nuevo marketing literario ha llegado.

La tendencia. El libro Éramos mentirosos se publicó en 2014. Lo cierto es que pasó bastante desapercibido entonces. Cuando su autora, E. Lockhart, vio que estaba de nuevo en la lista de los más vendidos el verano pasado no se lo podía creer. No comprendía lo que estaba pasando hasta que sus hijos la pusieron al tanto de todo: TikTok era el motivo. Mejor dicho, el nuevo movimiento #BookTok. Bajo ese hashtag se publican vídeos principalmente hechos por adolescentes donde recomiendan libros, se graban mientras leen o incluso lloran frente a la cámara tras un final emocionalmente.

“Quiero que la gente sienta lo que yo siento”, contaba Mireille Lee, de 15 años, en un reportaje del New York Times. Es la creadora de @alifeofliterature, un canal que tiene junto a su hermana de 13 años y que ya acumula 200.000 seguidores. El hashtag #BookTok alcanza los más de 4.400 millones de visitas.

Las tiendas lo saben. No sorprende que con tal audiencia, estos vídeos estén ayudando a vender muchos libros. Y sus autores miran boquiabiertos como esos títulos despegan de nuevo. Tal es el fenómeno que en Estados Unidos muchas librerías ya han creado una sección dedicada al #BookTok con los libros que se están haciendo virales de esta forma. No encontramos ninguna sección para Facebook o Twitter. Estos creadores de TikTok, que la mayoría de veces no llegan ni a 18 años, no tienen miedo de ser abiertos y emocionales con los libros que los hacen llorar, o gritar y enfadarse tanto que los lanzan al otro lado de la habitación.

"No hemos visto una locura de ventas igual en la vida, y me refiero a decenas de miles de copias al mes", explicaba la directora de la editorial Barnes & Noble. Ahora las compañías están empezando a ponerse al día, contactando a aquellos usuarios que tienen muchos seguidores para ofrecer libros gratis o pagos a cambio de publicitar sus títulos.

¿Cómo son los vídeos? Muchas de las publicaciones son similares a pequeños tráilers de películas, donde las imágenes se flashean en la pantalla con música de fondo. Para El principe cruel, por ejemplo, las hermanas Lee crearon un vídeo en el que ves la portada del libro, luego una mujer a caballo, una copa ensangrentada y un castillo en un árbol mientras suena la canción de Billie Eilish You should see me in a crown de fondo. No hay necesidad de una alerta de spoiler porque todo termina en unos 12 segundos, dejándote con la sensación del libro, pero con poca idea de lo que sucede en él. El video que crearon las mismas jóvenes para "Éramos mentirosos" ha sido visto más de 5 millones de veces.

Resucitar libros. Lo curioso es que, a diferencia de un canal de TikTok que analice estrenos de películas o material nuevo, la mayoría de los favoritos de #BookTok son libros que se vendieron hace años, por lo cual sus ventas están gozando de una segunda vida. Para que os hagáis una idea de la repercusión que puede tener un vídeo de TikTok, esto es lo que sucedió con el libro La canción de Aquiles: la usuaria Ayman Chaudhary habla a la cámara y dice "Oye, este es el primer día en el que leo 'La canción de Aquiles'", mientras sostiene el libro junto a su hijab con estampado de Burberry y su rostro sonriente. "¡Y este soy yo terminándolo!" grita a la cámara mientras finge llorar.

Este video ha sido visto más de 150.000 veces y tan sólo dura unos 7 segundos. Pero eso no es todo, gracias a ello, el hashtag #songofachilles tiene 19 millones de visitas en TikTok. "¡Ojalá pudiera enviarle todos los bombones del mundo!" decía Madeline Miller, la autora del libro. Cuesta creer que aquel libro que se publicó en 2012 esté vendiendo ahora alrededor de 10.000 copias a la semana, aproximadamente nueve veces más que cuando se lanzó. La editorial no tenía ni idea de por qué se estaba vendiendo tanto. Rastrearon el titulo del libro por Internet hasta llegar a un video de TikTok llamado "Libros que te harán llorar", por la usuaria @moongirlreads_. Un video visto casi 6 millones de veces.

Miles de euros. La persona detrás de @moongirlreads_ es Selene Velez, una joven de 18 años que se unió a TikTok el año pasado durante la pandemia. "No estoy segura de cuántas personas van a querer escuchar cuánto puede llorar una chica por un libro", pensaba. Cuenta que se fue a comer con su familia y cuando volvió horas más tarde el vídeo tenía 100.000 visitas.

Al igual que ella, muchos de estos jóvenes se han convertido en el cebo de muchos editores que ahora les envían libros gratis antes de que salgan al mercado para que pueda publicarlos. Las tarifas oscilan entre unos pocos de cientos y unos miles de euros por publicación. Si tenemos que elegir entre un vídeo de un niño metiéndose en una bañera de patatas del McDonalds o esto, solo podemos decir: que viva la cultura.