El brazo de oro: el hombre con el plasma tan especial que donó 1.000 veces y salvó millones de vidas

A James Harrison le tocó la lotería, la lotería de la generosidad. A sus 14 años, y tras una complicada operación quirúrgica que le tuvo hospitalizado durante meses, se decidió a donar sangre por el resto de su vida en cuanto pudiese, al ser mayor de edad. Cuando llegó ese momento, los médicos australianos alucinaron con lo que encontraron: una persona que tenía en sangre una cantidad inusualmente fuerte y persistente de un anticuerpo llamado inmunoglobulina RHo (D) o Anti-D, como se la conoció allí más tarde. Nunca se supo por qué su plasma era tan raro, aunque la principal sospecha es que ocurriese algo en el proceso de aquella vieja operación por la que recibió 13 transfusiones de sangre.

Había algo aún mejor: se sabía que su plasma se regeneraría a una gran velocidad, produciendo más y más de la sustancia.

Resulta que ese anticuerpo es justo el que necesitan los que padecen la enfermedad de Rhesus, que afecta a las madres con un tipo de sangre Rh negativo y que están gestando a niños con Rh positivo. Esta enfermedad hemofílica hace que la madre produzca anticuerpos que destruyen los glóbulos rojos del feto. Todo eso hace que el bebé nazca con casi toda probabilidad anémico, pero los síntomas pueden ir más allá, desde daños neuronales hasta la muerte del feto. Es el tipo de hemofilia más común entre los niños, y se cree que puede afectar a un 5% de las parejas que habitualmente quieren concebir. Un riesgo altísimo.

Así que, cuando los médicos descubrieron que estaban ante un remedio sanitario andante, le hicieron una oferta: asegurar su cuerpo por un millón de dólares a cambio de que se sometiera a un ensayo clínico. El hombre aceptó, y el resto es historia: instauraron un sistema por el que el hombre daba su plasma y se llevaba a los laboratorios para producir inyecciones con el Anti-D que se le pondrían a las posibles madres afectadas, y ayudó a la investigación de la comercialización de la inmunoglobulina de forma sintética, a la que se conoce como “James in a Jar” o “James en un frasco”.

Harrison realizó 1.172 donaciones de plasma a lo largo de toda su vida activa como donante. ¿Cuántos pinchazos son esos? Los justos para donar cada tres semanas (el mínimo tiempo de espera requerido entre extracciones para el plasma) durante 63 años de su vida adulta, un proceso que terminó recientemente, a sus 82 años, cuando sobrepasó el límite legal por el cuál se considera que su sangre está cualificada. Básicamente, como tener un segundo trabajo, uno que no le gustaba, puesto que, pese a su experiencia, nunca fue capaz de mirar cómo le colocaban la jeringuilla (tiene pánico a las agujas).

Every fortnight for sixty years, James Harrison has been making the trek to the Red Cross to donate blood. #9News | https://t.co/ZiY2jT1X46 pic.twitter.com/sivoQoKz5a