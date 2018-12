Los británicos acaban de descubrir una "ancestral bebida vegana africana". Es horchata

“Cómo que “new vegan milk”, hijos de puta, si es horchata”. Así resume el tuitero Sargento Warden la última muestra de desprecio de la cultura anglosajona por la gastronomía española percibida en las redes sociales. No teníamos bastante con las paellas de guisantes y quinoa o las tortillas de patatas con pimiento y paprika que ahora menosprecian la otra joya de la corona de Valencia.

El medio viral NowThis difunde la última revolución vegana británica: una “ancestral bebida africana lechosa” hecha con chufa, cuyo nombre internacional es tiger nut y que, según ellos, ha empezado a comercializarse en Bristol bajo la marca Tigermylk causando el furor entre la población.

This new vegan milk uses African tradition and tiger nuts to create its sweet flavor pic.twitter.com/2phOkGPx6G