Cada vez más estudiantes usan inteligencia artificial para hacer sus trabajos de clase. Y nadie se da cuenta

Si algunos programas de inteligencia artificial han sido capaces de escribir textos lo suficientemente convincentes como para hacer creer a un ingeniero de Google de que tenía sentimientos, era sólo cuestión de tiempo que alguien empezara a usar estas herramientas para otros propósitos más oscuros, como el de hacer trampas en clase. Según cuentan algunos estudiantes en foros de Reddit, llevan sumando sobresalientes desde que empezaron a usar OpenAI para escribir sus trabajos de clase.

Y claro, esto plantea un debate tecnológico evidente.

Trampas en los colegios. Muchos estudiantes critican que escribir trabajos y ensayos para la universidad es de todo menos alentador. No solo tienen que presentar una tesis original y bien argumentada, sino que tienen que respaldar los textos y estructurar pensamientos de manera acorde. Otros, sin embargo, prefieren ir por la vía rápida. Hace unas semanas, el usuario de Reddit innovate_rye contaba cómo sus profesores de la universidad llevan tiempo sin darse cuenta de que todos sus trabajos están escritos por una IA. "Teníamos que escribir cinco cosas buenas y malas sobre biotecnología. Le envié un mensaje a la IA preguntándole exactamente eso y generó una respuesta que me dió un 10 en el ejercicio".

Sin IA, este estudiante explica que le llevaría horas cuando ahora solo le lleva unos 20 minutos. Se vanagloria de ello en este artículo de Vice así: "Ser capaz de hacerlo más rápido y eficiente me parece una habilidad".

¿Cómo funciona? En OpenAI basta que el estudiante introduzca un texto de una o varias fuentes en el programa para comenzar el proceso. Luego, el programa genera contenido mediante el uso de un conjunto de parámetros sobre un tema, que luego se puede personalizar según las especificaciones del escritor. Con un poco de práctica, un estudiante puede usarlo para escribir su trabajo en minutos. Además, este sistema no se considera "plagio" ya que no hay un trabajo previo que el estudiante haya copiado y, por lo tanto, no hay un original que los detectores puedan reconocer.

Todo funciona mediante PNL, o Procesamiento del Lenguaje Natural, que es una rama de la IA que se ocupa de comprender y generar el lenguaje humano. Gracias a un modelo de aprendizaje automático, es capaz de predecir qué palabra debe aparecer a continuación en una oración, en función de un conjunto de datos de entrenamiento. Es lo que se conoce como tecnología "Transformer", es decir, una especie de versión mejorada de autocompletado de mensajes de texto.

Una tendencia. En realidad, los profesionales llevan meses utilizando software de redacción de artículos automatizados para escribir publicaciones en blogs, publicidad digital, descripciones de productos y otros textos de marketing. Ahora vemos cada vez más estudiantes usando esta misma tecnología para generar ideas y redactar ensayos con contenido de alta calidad, bien escrito y bien argumentado. Ya existen incluso varias IAs comercializadas para ello.

Desde que OpenAI presentó la última interfaz de programación de aplicaciones (API) para su modelo de lenguaje ampliamente utilizado, GPT-3, los estudiantes han comenzado a introducir mensajes escritos en Playground de OpenAI y programas similares para generar textos lo suficientemente convincentes como para persuadir a los profesores.

El debate. Sigue siendo el mismo: ¿Es trampa usar una IA para esto? Un estudiante defendía en Reddit lo siguiente: "Tengo el conocimiento, tengo la experiencia vivida, soy un buen estudiante, voy a todas las tutorías y conferencias y leo todo lo que tenemos que leer, pero sentí que estaba siendo penalizado porque no escribía con elocuencia y no creo que fuera lo correcto". Sin embargo, muchos profesores consideran lo contrario, que el sistema les da una ventaja injusta utilizando sistemas diseñados para crear contenido de marketing y no para trabajos académicos.

Muchos educadores consideran que el uso de estos programas viola la integridad académica. La profesora de la Universidad de Georgetown, Lise Howard, explicaba en este artículo de Slate: "Creo que no es ético y es una violación académica usar IA para escribir párrafos, porque el trabajo académico tiene que ver con la escritura original". El tema ya ha sido tratado en los códigos de integridad universitaria. Por ejemplo, la American University dice: "Todos los documentos y materiales enviados deben ser trabajos originales del estudiante, a menos que se cite la fuente".

