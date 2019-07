Caída y auge de Anna Allen, o cómo Paquita Salas ha contado la mejor historia de no-ficción del año

La tercera temporada de Paquita Salas es una especie de muñeca rusa donde todos los elementos están interconectados y cada uno de ellos tiene un papel reservado en un universo paralelo. La serie ha evolucionado hasta un punto donde se proyectan tres realidades distintas: el universo de los Javis, el de Paquita y el de ambos visto a través del rodaje de una película que tiene lugar dentro de la propia serie. Y en mitad de este vaivén entre realidad y ficción: Anna Allen.

Anna Allen es una actriz que en el año 2015 se vio involucrada en una trama de mentiras sobre su carrera. A través de las redes sociales hizo creer que estaba triunfando en Hollywood con papeles en 'The Big Bang Theory' o su presencia en la gala de los Óscar. Una vez que los medios de comunicación descubrieron que todo había sido fruto del manejo de Photoshop, Allen desapareció del mapa. Sin embargo, su espíritu se mantuvo vivo en Twitter durante varios días hasta el punto que dejó de ser "Marta la novia de Toni en Cuéntame" para convertirse en un meme que recordar cada cierto tiempo.

Un año después, la primera temporada de Paquita Salas introdujo una línea argumental basada en su historia que ha terminado por germinar y florecer en el último episodio de la tercera entrega. Si eres fan de la serie probablemente recuerdes que Clara Valle (Claudia Traisac) interpretaba a un personaje inspirado en Anna Allen y que vivía en Navarrete alejada del foco mediático y cuidando de la madre de Paquita. Y es que en la serie de los Javis, fue PS Management quien tuvo la idea de promocionar el falso éxito de una de sus actrices.

Con esta trama prácticamente congelada desde 2016, la tercera temporada la reactiva tomando como excusa la muerte de la madre de Paquita. Es en este viaje donde la prensa y los medios de comunicación se enteran de que Anna Allen (Clara Valle en la serie) está viviendo allí y acuden en busca de respuestas. Así, como si fuese la rueda de prensa de Chenoa tras la ruptura con Bisbal, Paquita y compañía reconocen haberse equivocado creando una carrera falsa de la actriz y piden perdón.

Y es aquí donde entra en juego Belén de Lucas (Anna Castillo) que logra vender un guion sobre la historia de Clara Valle y el escándalo sobre su éxito en Estados Unidos. El elenco de esta película ficticia está formado por Aura Garrido que interpreta a Magüi, Juan Echanove que hace de Paquita Salas y Anna Allen que hace de Clara Valle Anna Allen. Así, en una de las escenas finales del filme, la actriz recita un discurso sobre las motivaciones que la llevaron a tomar la decisión de mentir y engañar a la industria:

Sí, todo era mentira. Las ofertas de trabajo en el extranjero, los guiones en los que trabajé [...] Y ahora he destruido mi carrera, la que tango me costó construir. Dime qué hago ahora, qué harías tú en mi lugar. Estoy rota porque ya nadie responde al teléfono cuando llamo, porque se han olvidado de que soy una buena actriz. No sé hacer otra cosa. No puedo vivir de otra manera. Llevo mucho tiempo encerrada haciéndome preguntas y me he dado cuenta de que me he estado haciendo las preguntas equivocadas. [...] La pregunta importante es qué voy a hacer a partir de ahora. Y yo sé la respuesta. Voy a salir, voy a luchar, voy a salir adelante. Voy a coger todo lo que me ha pasado y a convertirlo en algo que merezca la pena. Así que sí, vamos a salir de aquí, yo voy a salir de aquí y vamos a contar mi historia.