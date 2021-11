Los calendarios de adviento son el resurgir del Satisfyer: te lo puedes pillar en Lidl o Amazon

Nada dice “nacimiento de Cristo” como un paquete de lencería picante y huevos vibradores. EIS, fabricante y proveedor alemán de juguetes sexuales, ha comercializado un formato con el que las parejas se lo pasen bien estas Navidades antes del 24 de diciembre, ofreciendo opciones creativas con las que matar el rato cada noche después de la cena: 24 regalos de “bienestar sexual” con un invitado de lujo, un Satisfyer con control remoto. Y todo ello a unos precios muy competitivos.

Amazon te ofrece su paquete más exitoso, la edición Premium del paquete, que está también, curiosamente en la posición Nº1 del portal en la sección “Kits de juguetes eróticos”. Cuesta 99 euros. Keepa nos chiva además que está a su precio más bajo en meses, que rondaba un precio final de 140 euros.

¿Y qué podemos encontrarnos dentro del Kit? Como puede verse en los comentarios, hay quien no quiere arruinar la sorpresa y dejar opciones por descubrir para mantener la magia y la excitación del momento a tope. A ellos les recomendamos que dejen de leer este post.

Para aquellos a los que no les guste dejarse llevar, te confirmamos: hay seis juguetes fálicos como tal, así como cuatro juguetes oficiales de la marca Satisfyer. Tienes, por ejemplo, el Vibrador Heat Climax Satisfyer, manejable con app y bluetooth y con opción de climatización. También el Vibrador Elastic Joy Satisfyer, el Satisfyer Pro 2+ (el rey de la casa) y un huevo masturbador para hombre.

En el apartado no electrónico, disfrutarás de dos trajes eróticos de talla única, aceites de masaje, geles orgásmicos y de relajación anal, consoladores, esposas, cuerdas y más. Vamos, que no han escatimado en opciones, de tal manera que, tal vez, aunque esté pensado únicamente para hacer más llevadera la anticipación al nacimiento del niño Dios, tú y tu pareja no necesitéis comprar más juguetes para el resto del año.

¿Y qué hay de la versión del Lidl? En este caso el paquete no es Premium, sino Deluxe, y el precio cae a los 60 euros, con lo que la categoría de productos es un poco más modesta pero igualmente interesante. En lugar de cuatro pasas a tener dos productos oficiales de Satisfyer (se mantiene el Pro 2+), sólo un juego de lencería y los dildos se cambian por un masajeador anular y un plumero para las cosquillas.

Como nota a añadir, es curiosa la evolución del propio Satisfyer. En 2019 contábamos cómo este ítem revolucionario de la oferta erótica, que entró por asalto a las listas de Navidad de todo el planeta, valía unos 40 euros. Hoy en día parece ser que te lo puedes comprar por un precio aproximado de 19 euros, una caída en su precio de más del 50% en cuestión de dos años. Una vez desentrañada su tecnología succionadora, es posible que la marca se haya encontrado con una fiera competencia de otros fabricantes, y ha sabido ajustar debidamente su precio para mantenerse en activo.