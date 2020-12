Charli D’Amelio, BTS o Wrestlemania: la nueva amenaza del siglo XXI son los ejércitos de fans

Perez Hilton fue uno de los mejores ejemplos de pionero en el uso de Internet. El Mark Zuckerberg del chismorreo. Empezando desde abajo y sin contactos, sólo con un blog, dinero y viviendo en Los Ángeles, se montó en cuestión de unos pocos años un emporio de la difamación que todos los famosos temían y que superó a los viejos poderes de la prensa del corazón. Él desveló muchos de los trapos sucios más comentados de las últimas décadas. Este tirano del nuevo ecosistema mediático está viviendo en sus carnes cómo lo destronan un puñado de adolescentes. Hilton cometió un error imperdonable: meterse con Charli D’Amelio.

I Am Banned From TikTok! Dear Charli D’Amelio...



Please watch! Please help! I am devastated. Truly. I am begging! Please! This is not right or warranted. #FreePerez #PerezHilton@CharliDamelio @tiktok_us @TikTokSupport @tiktokcreators @tiktok_comms pic.twitter.com/NtYLqVabqe