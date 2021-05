El nuevo anuncio de reclutamiento del ejército chino te convencerá muy fuerte de que te alistes

Caballos, lanzas, armaduras, barcos… y una ambientación digna de una película de Zhang Yimou. Si visualizas la última propaganda del Ejército Chino no sabes del todo si se trata de un tráiler de la secuela de La Casa de las Dagas Voladoras o Hero, o si estamos frente al último gran anuncio de reclutamiento del Ejército Popular de Liberación de China. Y sí, efectivamente, se trata de esto último.

Porque China, cuando se trata de alimentar la moral de sus soldados o de inculcar en los jóvenes el patriotismo de la nación no escasea en recursos. Y si hay que montar una película grandiosa para ello, se monta. Y punto.

Con una letra compuesta específicamente para acompañar la grandiosidad de las imágenes y lleno de referencias históricas sobre el pasado de China, el vídeo hace mención a hechos populares, como cuando el joven general de la dinastía Han, Huo Qibing, derrotó al Imperio Xiongnu en 119BC o cuando el ministro de la dinastía Song, Wen Tianxiang, se negó a someterse a Kublai Khan, y escribió un poema mientras estaba prisionero en un barco mongol. Todo el vídeo roza la épica, apela a los sentimientos nacionales y a la tradición. Los jóvenes chinos como herederos del deber que sus antepasados han depositado ahora en sus manos.

Algo que choca de lleno con el último anuncio del Ejército de los EEUU para conseguir básicamente el mismo objetivo, y que ha levantado todo un debate al otro lado del mundo por su digamos... apariencia políticamente correcta. Se centra en la historia de una recluta real, la cabo Emma Malonelord, solo que ilustrada con dibujos animados y narrado en primera persona. Y su público objetivo es, evidentemente, la población ‘woke’.

En la actualidad y desde la investidura de Biden, el Pentágono está haciendo un esfuerzo muy intenso por purgar de sus filas esa ‘masculinidad tóxica’ que hasta ahora ha sido uno de los factores comunes al oficio mismo de las armas que deriva de valores hoy ridiculizados, como el patriotismo, el honor, el valor, el sacrificio, la lealtad que guarda cierta relación no trivial con la testosterona.

De hecho, muchos de los que han criticado el vídeo lo contraponen a los equivalentes ruso y chino, donde se glorifican los valores totalmente opuestos. Lo que nos lleva otra vez a nuestro vídeo del Ejército Popular de Liberación de China y por qué el país asíatico se toma todas esas molestias en dignificar al régimen y atraer a los jóvenes a las armas de este modo. Bajo el liderazgo actual de Xi Jinping en el contexto de los continuos intentos de China por modernizar y profesionalizar su ejército, las campañas de reclutamiento para el ejército se han popularizado en los últimos años.

En Magnet hemos contado cómo las distintas tendencias demográficas, la liberalización económica y la creciente influencia de un nuevo espíritu de consumo entre los millennials chinos habituados a Internet plantean obstáculos para los objetivos del Ejército. Es lo que los dirigentes mismos llamaban una “crisis de masculinidad”.

Para superar estos obstáculos, los videos de propaganda del EPL, que ahora están disponibles en redes sociales, promueven no solo los ideales tradicionales del patriotismo y el deber colectivo, sino también la idea de los militares como un lugar de oportunidad y como un medio para satisfacer las ambiciones de los jóvenes.

La adopción de esta estrategia de marketing, que ha sido utilizada por otros ejércitos en todo el mundo, da fe de la capacidad crucial del EPL para adaptarse e innovar en la era digital. Sin embargo, esta táctica también conlleva riesgos considerables debido a las contradicciones en los mensajes de los videos y las discrepancias entre la fantasía que promueven y las realidades de la vida militar. El despliegue de estas “películas” de reclutamiento exacerba aún más estos riesgos y puede dañar no solo los esfuerzos de reclutamiento del EPL, sino también su influencia moral.

Un historial de vídeos por y para la guerra

Hace unos años, el país asiático lanzaba un controvertido vídeo promocional de reclutamiento en el que se escuchaban proclamas como: "¿Tienes miedo? ¡No! ¿Tienes miedo? ¡No! Sólo necesitas la orden de ¡matar, matar, matar!". En particular, las referencias explícitas a la "guerra" o las imágenes de la batalla también aparecen en algunos de los videos y son mucho más frecuentes que las alusiones a la "paz" o los esfuerzos de socorro en casos de desastres en el extranjero.

En este caso, por ejemplo, una melodía de hip-hop acompaña las imágenes que nos muestran todo el despliege de nuevos armamentos de China (portaaviones, misiles balísticos, aviones de combate y naves espaciales) y los soldados, marines y pilotos que los usan en batalla o operaciones antiterroristas. La letra de la canción es, sencillamente, explícita:

“Siempre habrá una misión en nuestras mentes, siempre habrá enemigos frente a nuestros ojos. La batalla puede comenzar en cualquier momento. ¿Estás listo? Incluso si la bala atraviesa mi pecho, la misión todavía está grabada en mi corazón / Nacido en este suelo, juro proteger este territorio. Ruge con espíritu animal. ¡Vayamos a la guerra, luchemos para ganar! No hay tiempo que perder, ha llegado el momento de la vida y la muerte / no tienes miedo / ¡solo espera la orden de matar! ¡Matar! ¡Matar!"

La llamada al servicio militar

China tiene alrededor de dos millones de efectivos en servicio, con aproximadamente 915.000 efectivos en servicio activo en unidades de combate, lo que la convierte en la fuerza armada más grande del mundo. La Ley del Servicio Militar establece que todos los ciudadanos varones tienen la obligación de realizar el servicio militar, un sistema que combina reclutas con "voluntarios", y donde la duración del servicio es de dos años. Las mujeres no están obligadas a registrarse para el servicio militar, aunque pueden hacerlo siempre que tengan al menos 18 años de edad.

Aunque el EPL no publica estadísticas sobre el porcentaje de 'voluntarios' frente a 'reclutas involuntarios', se estima que solo alrededor del 3% de quienes cumplen 18 años deben proporcionar los 300.000 a 400.000 reclutas que se necesitan anualmente. Dado que la oferta supera la demanda, no es necesario que todos los jóvenes que alcancen la edad de alistamiento tengan que unirse a las fuerzas armadas. Por lo tanto, aunque es obligatorio por ley, en la práctica, el sistema de reclutamiento es bastante selectivo. Aunque no ha desalentado a algunos de evitarlo, fingiendo problemas de salud e intentos de sobornar a funcionarios gubernamentales.

Dos años después de aquel rap, el EPL lanzó otro video musical con un mensaje igualmente beligerante titulado "Batalla decisiva". Este mostraba escenas de combate aparentemente realistas envueltas por una canción de rock de ritmo rápido interpretada por el cantante Li Jianke.

Si eres arrogante ... y te atreves a atacar / lucharé contigo hasta el final / si atacas a mi China, no importa lo lejos que estés, no seré educado / mataré, mataré, mataré a cualquier gran poder / Mata, mata, mata y lanza un contraataque fatal".

Cuando se trata de su Ejército, China se toma las cosas en serio. Y pese a que la obligación de cumplir el servicio es, al final en la práctica, voluntaria (por eso toda la retahila de propaganda militar), los estudiantes que sí están llamados a las filas y rechazan dicho "privilegio" se enfrentan a consecuencisa aún peores. El mismo EPL avisaba públicamente de lo que le había pasado al recluta Zhang Moukang por tratar de escaparse de los zarcillos del Ejército.

Se enfrentaba a un total de ocho sanciones que incluían una prohibición de dos años en viajes al extranjero; viajar dentro de China en aviones, trenes de larga distancia o autobuses; comprar bienes inmuebles; obtener préstamos o seguros; abrir un negocio, e inscribirse o estudiar en la universidad o escuela secundaria. No se le permitirá obtener un empleo gubernamental de por vida, ni siquiera como trabajador temporal. Y eso incluye cualquier empresa gubernamental en un país donde una gran parte de la industria es estatal.

Eso es lo que les espera a esas juventudes "poco masculinas", a aquellos que no se les erice el vello viendo el último megasuperépico vídeo de aquellas viejas glorias chinas que ya ningún joven de la nación recuerda.