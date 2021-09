En China todo es a lo grande, también sus demoliciones: así caen 15 rascacielos en 20 segundos en Kunmíng

¿Cuál es la diferencia entre la explosión de Akira de Neo-Tokio y esta? Básicamente, ninguna.

En Kunmíng, capital de la provincia de Yunnan, en el sur de China, viene aproximadamente siete millones de habitantes. El pasado 27 de agosto hubo que evacuar a 5.000 de ellos para que no les afectase la planeada explosión de 15 rascacielos que cubriría un área de 500.000 metros cuadrados de la ciudad, unos 300 campos de fútbol uno detrás de otro. Por su espectacularidad, la operación se está viralizando ahora en las redes occidentales (junto con una cancioncilla pop emotiva de fondo que le da un halo aún más surrealista al asunto) (el vídeo más compartido ha sido borrado, así que ponemos un post clónico con menos retuits).

El fallido proyecto Liyang Star City. La historia no encaja por completo en la imagen que algunos han querido proyectar, la del error de cálculo propio de las economías planificadas que creerían que podrían obligar a la gente a trasladarse a megacomplejos de reciente creación para toparse después con la negativa de la población. El Liyang Star City lo iniciaron en 2011 las empresas Kunming Xishan Land y Housing Development and Operation (Group) Co, con el plan de crear tanto zonas residenciales como parques y vida comercial a sus pies. Un año después la compañía se encontró con problemas de capital, y cedieron la obra a otro agente de la industria. El accidentado desarrollo continuó un año más, y en 2015, ante los fracasos, fue adquirido por una empresa gubernamental.

#China 15 unfinished skyscrapers were blown up in #Kunming. The construction of the buildings, which began in 2011, did not continue because the construction company ran out of money in 2013. Few stories for those who make a mistake pic.twitter.com/p8H0pOhUXE