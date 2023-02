La ciudad del futuro se llama Elysium, está un paso más cerca de hacerse realidad y estará en... Extremadura

Ver a Extremadura, ese rincón de España que durante años ha arrastrado una pésima gestión de sus infraestructuras públicas, ese lugar donde "ni el tren llega", convertida en una ciudad futurista es algo difícil de creer. Pero no tanto cuando escuchas que hay inyectados 18.000 millones de euros en inversiones para llevar a cabo esa misión. Olvídate de Extremadura y arrodíllate ante Elysium City, el "Disneyland" extremeño que supuestamente albergará hoteles de lujo, parques de atracciones, casinos, campos de golf y hasta helipuertos.

En pleno Castilblanco, localidad que actualmente no llega ni a los 1.000 habitantes, se erigirá un nuevo concepto de ciudad futurista totalmente sostenible y con tecnología y conectividad nunca vistas en España. La superficie total de esta ciudad será de 12 millones de metros cuadrados y estará ubicada junto al embalse de García Sola, en la provincia de Badajoz, a unos 200 kilómetros de Madrid.

Llámalo "Eurovegas extremeño" o "Disney de la Siberia en Extremadura", el proyecto de esta supuesta ciudad inteligente fue diseñado por Gensler, una prestigiosa firma de arquitectura de Estados Unidos y aprobado definitivamente por el Gobierno de Extremadura en diciembre de 2022. De hecho, está cerca de empezarse su construcción, con los primeros trabajos llegando este 2023 y generando un total de 56.000 empleos.

No obstante, al hablar de este tipo de planes a largo plazo hay que tener muy presente que España tiene un largo historial de proyectos similares que han terminado en tierra de nadie en otras ocasiones.

¿Qué quieren incluir? Casi todo. Trece hoteles de lujo y apartahoteles, dos áreas residenciales de "baja densidad", viviendas unifamiliares, parques temáticos, centros educativos, área de gaming, zonas comerciales y una marina, con el fin de aprovechar el embalse que cuenta con 17 kilómetros de costa interior navegable.

Las noticias del proyecto empezaron a oírse a principios de 2016. El promotor del proyecto, Francisco Nuchera, aportó un aval de 16 millones para poner en marcha las inversiones. Pero entonces solo se hablaba de un campo de golf. Dos años después ya se pasaba por las presentaciones del proyecto el exvicepresidente de Disney, John Cora, quien luego abandonaría el proyecto.

Ahora, cuatro años después, y con unas nuevas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, Elysium City vuelve a estar en boca de todos. "Tenemos que confiar y más cuándo no se tiene nada", decía la alcaldesa, María de los Ángeles Merino. Hay que tener en cuenta que Castiblanco resume a la perfección lo que es la España Vaciada: 903 habitantes (70% de jubilados) y disminuyendo y unas infraestructuras muy precarias.

En sus cabezas plantó un sueño el ex directivo de Disney, quien dijo en la presentación del proyecto que Disneylandia se construyó en Orlando "en mitad de la nada", en un terreno pantanoso, "y lo pusimos en el mapa". Aunque aquel ex directivo ya no esté, la ilusión sigue siendo la misma.

¿Qué incluirá esta "utopía"?

La nueva ciudad se dividirá en nueve distritos, donde se quiere crear "una armonía entre en la naturaleza, la tecnología, la innovación y la arquitectura". El distrito A será un complejo hospitalario y de servicios en el cual se ubicará un aparcamiento, un hospital, un centro de bienestar, un data center, una estación de bomberos y otra de policía.

El distrito B será el centro financiero, social y comercial de la ciudad. Estará ubicado cerca del acceso a la ciudad, lo que significa que todo el que entre en ella deberá pasar por allí. Aquí se ubicarán las oficinas, los hoteles, los centros culturales, galerías, museos y edificios residenciales.

El distrito C estará destinado a estudiantes y deportistas. Aquí se ubicarán los centros educativos, una universidad, una biblioteca y un complejo deportivo. En el distrito D será una zona residencial de baja densidad en la que también se hallarán hoteles de lujo y resorts, los cuales estarán integrados con el entorno.

En el distrito E se ubicarán los parques temático, acuático y digital, el cual garantizará el entretenimiento tanto para los residentes como para los visitantes. También habrá cuatro complejos hoteleros temáticos. Por su parte, en el distrito G se ubicará un barrio residencial de baja densidad donde reinarán la vegetación y los jardines. También habrá apartahoteles, viviendas unifamiliares, áreas comunes de esparcimiento y una red de caminos elevados.

El distrito H será el más grande y contará con: un área hotelera, un huerta urbana, un sector de glamping, con cabañas y centros sociales, y un espacio para realizar eventos a cielo abierto en la naturaleza como conciertos, espectáculos y obras de teatro. En el distrito J se ubicará la marina. También habrán edificios de oficinas, hoteles y negocios, los cuales estarán localizados a lo largo de un boulevard. El espacio se usará para actividades acuáticas como vela y buceo.

La tarea de revivir una zona despoblada

Está previsto que el próximo 7 de julio comiencen las obras, según los promotores, que ya cuentan con una inversión, de capital extranjero, muy avanzada. De hecho, el proyecto ya acumula 71 informes favorables y ninguno negativo y el Ayuntamiento afirma que "Elysium City será un antes y un después para Castilblanco, la Siberia y toda Extremadura".

Eso sí, la empresa promotora tiene hasta esa fecha para adquirir 220 hectáreas que todavía son propiedad privada. Desde hace años, la corporación ha venido comprando los terrenos que les faltan, los cuales proceden de la desamortización. Pero, en caso de que los propietarios de esas tierras no lleguen a un acuerdo con la empresa, es probable que la Junta de Extremadura proceda a la expropiación de los terrenos.

Por otro lado, hay que recordar que el proyecto ha necesitado de años para poder ser aprobado de manera debido a su magnitud y a la complejidad técnica que requiere la sostenibilidad que se busca lograr, lo que incluye la instalación de paneles solares para la producción y suministro de energía y el tratamiento de aguas residuales para irrigación de áreas verdes, además de la producción de alimentos a través de granjas hidropónicas.

Imágenes: Elysium Spain