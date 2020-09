Cochecitos de bebé judíos: los resultados de búsqueda de imágenes que han puesto a Google en un nuevo apuro

“Cochecitos de bebé judíos”, "jewish baby strollers" en su versión en inglés, no es el típico término que fueses a buscar tú por decisión propia en Google imágenes, pero de hacerlo te encontrarás con que el 90% de sus resultados representan una broma de lo más pesada, por no decir intolerable. Es la decimoquinta vez que el gigante tecnológico se ve en una de estas.

El chiste de holocausto: el chivatazo lo ha dado la Jewish Telegraphic Agency. Los resultados, barbacoas oscuras, simulan hornos nazis en miniatura en los que achicharrar a recién nacidos semitas. Según Alex Goldenberg, principal analista de Network Contagion Research Institute, algo raro ha ocurrido entre el algoritmo de Google y unas interacciones en 4chan de 2017. Por algún motivo la plataforma de búsqueda ha recuperado aquellas imágenes y las ha puesto en primera línea, tal vez por las acciones coordinadas y maliciosas de un grupo de trolls.

Agujero de contenido: la respuesta de los de Cupertino no se ha hecho esperar. Culpan al vacío de contenido: es decir, si son términos muy relevantes y altamente buscados, como “cochecitos de bebé”, los resultados suelen corresponder con lo que la gente demanda encontrar, pero para conjuntos de términos con una baja interacción, como pueden ser los “cochecitos de bebé judíos”, es más fácil que sean vulnerables a este tipo de situaciones problemáticas.

It was noticed today hateful memes appear in image results for “jewish baby strollers.” We apologize. These don’t reflect our opinions. We try to show content matching all key terms searched for, as people normally want. But for “data voids” like this, it can be problematic...