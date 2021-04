¿Conoces la civilización perdida de Tartaria? Es el último invento del mundillo QAnon

¿Quién dijo que no podía haber vida más allá en la conspiración después de un culto mundial pedófilo oculto tras la tapadera de una pizzería? Algunos qaners se han cansado un poco de su vieja y ya parcialmente erosionada teoría del pizzagate, y están explorando nuevos caminos, remedos de propuestas anteriores a ellos, como es la senda de las civilizaciones perdidas y silenciadas. Esto es el Tártaro.

Dónde: en Reddit, en los subtemas r/Tartarianarchitecture, r/culturallayer y r/Tartaria; en YouTube en canales como The Tartarian Meltdown y otros por los que puedes pasear tras las recomendaciones algorítmicas que te seleccione la plataforma. Si bien según sus estudiosos el origen de esta corriente está en 2016, sus adeptos están creciendo sobre todo ahora, en la era post Trump.

¿Y qué es la civilización tartaria? O el Imperio Tartariano, un vasto reino del centro-norte de Asia o sus alrededores. Sí, Tartaria existió realmente como concepto, es como se llamaba entre la Edad Media y el siglo XIX de forma coloquial a la gran extensión de tierra del centro y noreste de Asia que va desde el mar Caspio y los montes Urales, pero la palabra nunca pasó de topónimo, no imbricaba una realidad organizativa detrás.

anything with domes or pinnacles or basically anything fancy at all is Tartar, basically pic.twitter.com/RLvXHYSCLe