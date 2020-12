La criatura mitológica más famosa de cada país del mundo, en un precioso mapa

Todas las culturas humanas han impreso las características de su entorno natural en su propia identidad. Es posible encontrar un "animal oficial" allá donde viajemos, aunque su estatus no sea oficial. España tiende a asociarse al toro, pero también al león o al lince ibérico. Es posible rastrear un paisaje, un árbol, un cultivo o un clima en la identidad informal de cualquier nación del planeta. Una serie de atributos presentes en la naturaleza que, por su ubicuidad, definen culturas, hábitos, sociedades.

Tan bonita construcción de la identidad común se reviste de elementos tangibles e intangibles. Es posible explicar a España a través del toro (su simbolismo, su carácter, su relación con la economía o las prácticas culturales del país), pero también a través de "El Coco", el ser mitológico y legendario con el que millones de padres amenazan cada noche a sus hijos antes de irse a la cama. "Pórtate bien o vendrá El Coco", se advierte. Un denominador común. Un mito que compartimos.

Mitos que se dan en todos los países, cada uno con sus particularidades. Estos maravillosos mapas elaborados por SavingSpot ilustran que criatura de leyenda se ha convertido en el emblema de cada nación del mundo. Se trata de un trabajo titánico que ha sido ilustrado por Laimute Varkalaite y que diseccionan la construcción legendaria de cada país. Para elaborarlo, los autores han recurrido a una panoplia de documentación relacionada con las criaturas mitológicas, siendo una de las más destacadas el libro Monsters and Mythical Creatures from around the World.

El trabajo permite viajar por las explicaciones que cada cultura ha dado a sus sucesos paranormales, más allá de la religión. Gran parte de los animales y criaturas aquí glosados surgen del imaginario popular y de las creencias folclóricas, previas a la institucionalización de las figuras divinas impulsada por las religiones organizadas. En este abanico de seres fabulosos hay de todo: desde gnomos en el norte de Europa hasta vampiros más allá de los Cárpatos, pasando por los dragones asiáticos, las serpientes centroamericanas o los anansi del África subsahariana.

A las figuras condensadas en los libros y en la memoria popular de cada país, los creadores de los mapas han añadido búsquedas relacionadas en Google para saber qué figura o criatura en concreto es más popular. En España, ya lo hemos visto, se trata de "El Coco". Es uno de los pocos personajes humanos que aparecen en el trabajo, junto a la "Tunda" colombiana (extensible a la Sudamérica caribeña), cuyo rol en el imaginario colectivo también consiste en el rapto y el secuestro. En México, evidentemente, se trata del Quetzalcóatl, no tanto una figura mitológica y legendaria como una divinidad azteca.

Hay cientos de ellas, una por cada país. Un trayecto fascinante y que invita a descubrir y explorar la diversidad cultural del ser humano.

Las criaturas fantásticas, continente a continente

El mapa mundial, completo.

La vieja Europa y sus imaginaciones.

Sudamérica.

Norteamérica.

Asia oriental y Oceanía.

Asia central.

África.

Y algunos ejemplos individuales