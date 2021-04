Cuando el hielo se traga la tierra: el impresionante desborde del río Amur en Siberia

Siberia opera de forma singular en la imaginación de los países occidentales. Tan vasta como remota, todo lo que allí sucede se nos antoja fascinante, primitivo y salvaje. Gran parte de la responsabilidad en esta imagen la tienen la literatura, la historia de la región, muy convulsa, y el interés de los medios de comunicación por difundir las noticias más exóticas y apocalípticas que allí acontecen. Siberia es un lienzo en blanco sobre el que siempre proyectamos historias de una escala inimaginable en otras partes de mundo. Y a veces esas historias son reales.

El último ejemplo lo ofrece la ciudad de Khabarovsk, en la región más oriental de Rusia, a escasos kilómetros de la frontera con China. Khabarovsk se aposenta en la orilla del río Amur, uno de los diez más largos del mundo y también uno de los más caudalosos. A mitad de camino entre Rusia y China, el Amur transcurre por latitudes bastante septentrionales y tiende a congelarse durante los meses de invierno, tal y como sucede en el resto de grandes ríos siberianos (y no son pocos: el Lena, el Yenisei y el Ob también se cuentan entre los más prolongados del planeta).

Alejada de cualquier centro de poder político que se precie, no es habitual que la vida rutinaria de Khabarovsk asalte la actualidad mediática. Hasta hoy. Durante los últimos días se ha viralizado un vídeo en el que el Amur, a su paso por el centro de la ciudad, asalta a los viandantes en forma de gigantescos bloques de hielo. La estampa es sin duda singular: el hielo se abalanza sobre el paseo ribereño arrasando con todo lo que encuentra a su paso, ya sean bloques de hormigón, cemento o barras de hielo. En el camino algún peatón se lleva un susto importante.

