¿Cuántas personas han pasado por la Tierra? Es una pregunta complicada, pero hay una estimación

Calcular la respuesta a la pregunta "¿Cuántas personas han vivido alguna vez en la Tierra?" es muy complicado. En 2022, es probable que el mundo alcance un hito: una población de 8.000 millones. Pero este aumento brutal es un fenómeno nuevo. Durante miles de años, hubo menos personas deambulando por la Tierra de las que vivirían en una ciudad de tamaño medio en la actualidad. Dada una población mundial actual de alrededor de 7.800 millones, la estimación sugiere que los que viven hoy representan casi el 7% del número total de personas que han vivido alguna vez.

Sin embargo, esto sigue planteando la misma pregunta: en el largo arco de la historia humana, ¿cuántas personas han vivido alguna vez? Es lo que demógrafos de todo el mundo han intentado responder durante décadas.

La respuesta no es sencilla. Para empezar, cuando comenzaron las investigaciones se pensaba que el Homo sapiens "moderno" (es decir, personas que eran más o menos como nosotros ahora) caminó por primera vez en la Tierra alrededor del año 50.000 a.C. Los descubrimientos ahora sugieren que el Homo sapiens moderno existió mucho antes, alrededor del año 200.000 a.C. Este gran cambio en nuestra comprensión de la existencia humana estimuló nuevos cálculos, lo que resultó en una estimación de que alrededor de 117.000 millones de personas han nacido en la Tierra.

Un gráfico maravilloso publicado en Our World in Data destaca cuántos humanos han vivido alguna vez en el pasado y qué cantidad de la humanidad está viva actualmente.

Puedes consultar el gráfico en su máxima resolución aquí.

¿Cómo se llegó a esta cifra? Dudley Poston Jr., demógrafo de la Universidad Texas A&M, amplió el análisis original hasta el año 190.000 a.C y produjo una estimación de alrededor de 8.000 millones de nacimientos entre 190.000 a. y 50.000 a.C. Tomando en cuenta el número de Poston, los investigadores concluyeron que hubo 117.000 millones de personas nacidas desde 190.000 a.C. También estimaron que para el año 2050 otros 4.000 millones de nacimientos aumentarán el número de personas que alguna vez han vivido en la Tierra a 121.000 millones.

Sin duda, calcular el número de personas que han vivido alguna vez es en parte ciencia y en parte arte. No existen datos demográficos para más del 99% del lapso de la existencia humana. Aún así, con algunas suposiciones sobre el tamaño de la población a lo largo de la historia humana, podemos tener una idea aproximada de este número.

Cuantificar a toda la humanidad requiere una fecha de inicio firme para cuando los humanos se convirtieron en... humanos. La evolución es un proceso gradual, por lo que determinar la fecha de inicio de la humanidad no es tarea fácil. Sin embargo, a los efectos de este ejercicio, los demógrafos Toshiko Kaneda y Carl Haub utilizaron 190.000 a. C. como punto de corte.

Evolución de la población humana.

Hay dos puntos opuestos a considerar cuando se piensa en los humanos prehistóricos: Alrededor de la fecha de inicio elegida, la cohorte global de humanos era bastante pequeña, tal vez tan baja como solo 30.000 individuos. Antes de la era moderna, la esperanza de vida era mucho más corta, por lo que largos períodos de tiempo pueden influir drásticamente en los números. Con este contexto y marco temporal en mente, los demógrafos estiman que 109.000 millones de personas han vivido y muerto en el transcurso de 192.000 años. Si sumamos el número de personas vivas hoy, obtenemos 117.000 millones de humanos que alguna vez vivieron.

Esto significa que por cada persona viva hoy, hay aproximadamente 14 personas que ya no están con nosotros. "Son estos 109.000 millones a quienes tenemos que agradecer por la civilización en la que vivimos. Los idiomas que hablamos, la comida que cocinamos, la música que disfrutamos, las herramientas que usamos, lo que sabemos que aprendimos de ellos", explicaba el analista de Our World in Data, Max Roser.

¿Qué porcentaje de la humanidad está viva actualmente?

Al considerar que el 7% de todos los humanos que alguna vez vivieron están vivos hoy, especialmente cuando se mide a lo largo de más de mil siglos, es notable que una porción tan grande de humanos viva actualmente. Sin embargo, si analizamos la reciente explosión demográfica mundial, comienza a tener sentido. Mirando el gráfico anterior, es difícil predecir qué camino seguirá la humanidad en el futuro y cómo afectará eso al crecimiento de la población en el futuro.

Fue solo en 2007 que la mayoría de los humanos comenzó a vivir en ciudades, y en 2018 que la mayoría obtuvo acceso a Internet. Si bien nunca conoceremos a los 109.000 millones de humanos que sentaron las bases de nuestras sociedades modernas, nunca hemos estado más conectados como especie como lo estamos hoy en día.