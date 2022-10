El déjà vu está cada vez más cerca de dejar de ser un misterio. La ciencia ya tiene una explicación posible

No son pocas las personas que alguna vez han tenido esa extraña sensación de haber vivido exactamente la misma situación antes, como si estuvieramos reviviendo una escena que ya sucedió: "Esto ya lo he vivido". Este fenómeno, conocido como déjà vu, es el fenómeno de que has experimentado algo antes, sabiendo al mismo tiempo que no lo has hecho.

Por ejemplo: visitas la casa de un amigo y tienes la sensación de que ya has estado allí antes, pero es imposible, porque es la primera vez que visitas la ciudad. Aún así, la sensación puede ser tan intensa y tan real que asusta. Los expertos estiman que aproximadamente dos de cada tres personas lo han experimentado alguna vez. De hecho, el fenómeno lleva décadas intrigando a filósofos, neurólogos y escritores. Ahora, el primer estudio que utiliza la realidad virtual para investigarlo en un laboratorio está ayudando a desmitificar lo que en realidad es. Veamos cómo funciona.

El término francés déjà vu, que se traduce al inglés como "ya visto", fue estudiado por primera vez por el filósofo e investigador psíquico Émile Boirac en 1876 pero obviamente la gente ya lo había experimentado mucho antes de que tuviera nombre. Cada pensador le dio su propio significado: Sigmund Freud vio en esa sensación deseos reprimidos. Carl Jung creyó que esa experiencia estaba relacionada con el inconsciente colectivo. Platón describió algo similar como evidencia de vidas pasadas. Y, como no podía faltar, está la idea moderna de Hollywood, que dice que es simplemente el resultado de un error en Matrix.

A finales del siglo XIX, la teoría que más sentido empezó a cobrar en la sociedad de la época era que se trataba de una disfunción mental o de un tipo de problema cerebral. Pero el tema no llegó a los laboratorios hasta hace muy poco, en una investigación que ha ido pasando de lo paranormal a lo científico. El científico Alan Brown decidió realizar una revisión de toda la literatura que rodeaba este fenómeno hasta el momento y determinó que el desencadenante más común del déjà vu es una escena o un lugar, y el siguiente es una conversación.

Su trabajo sirvió para que investigadoras como la psicóloga cognitiva Anne Cleary de la Universidad Estatal de Colorado y sus colegas hayan realizado estudios como el que nos ocupa hoy. Experimentos que pretenden ver si espacios modelados en realidad virtual pueden replicar la experiencia. Básicamente trabajaron con una hipótesis antigua que sugería que un déjà vu ocurre cuando hay una semejanza espacial entre una escena actual y una escena no recordada en tu memoria. Los psicólogos llamaron a esto la hipótesis de la familiaridad Gestalt.

En el ejemplo que comentábamos antes de la casa de tu amigo, la causa podría ser que el diseño de la escena, incluida la ubicación de los muebles y los objetos particulares dentro del espacio, que tienen el mismo diseño que una escena diferente que experimentaste en el pasado.

Algo como sucede en la siguiente imagen:

Para investigar esta idea en el laboratorio, el equipo de Clearly usó la realidad virtual para ubicar a las personas dentro de las escenas. De esa manera, podían manipular los entornos en los que se encontraban las personas: algunas escenas compartían el mismo diseño espacial pero por lo demás eran distintas unas de otras.

El estudio concluyó que el déjà vu ocurría con mayor frecuencia cuando las nuevas escenas eran muy similares a las ya experimentadas previamente en términos de su diseño espacial, pero no lo suficientemente similares como para que las personas reconocieran conscientemente el parecido. Sin embargo, eso no significa que el parecido espacial sea la única causa. Muy probablemente, muchos factores pueden contribuir a que una escena o una situación sean simplemente familiares: la clave de este asunto.

Otras teorías pasadas

Antes de este estudio, existían muchas teorías sobre lo que sucede en el cerebro durante esa experiencia. Una era que el déjà vu es simplemente un problema de memoria: cuando te encuentras con algo similar y reconoces la familiaridad pero simplemente no puedes recordarlo.

Otra teoría era que el déjà vu es causado por un desajuste de tiempo o una interrupción en el flujo continuo de procesamiento. Por ejemplo, imagina que ibas caminando por la calle y pasaste frente a una nueva cafetería. Echaste un vistazo al local, pero en ese momento recibiste una llamada y miraste hacia otro lado, por lo que no lo registraste por completo. La información se procesó en algún nivel, pero no al 100%. Cuando miras hacia arriba y ves la cafetería, tienes la extraña sensación de que la has visto antes, porque acabas de verla, aunque no tengas un recuerdo de ella.

Otra teoría es que el déjà vu es causado por mini convulsiones. Se sabe que las personas con epilepsia tienen frecuentes experiencias de este tipo. Aunque se creé que es posible que el déjà vu en personas sin epilepsia también sea causado por algún tipo de actividad similar a las convulsiones. El cerebro simplemente falla un poco y eso causa el fenómeno.

Imagen: Unsplash