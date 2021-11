La desigual distribución de los tipos de sangre en el mundo, ilustrada en este detallado mapa

Sin sangre, el cuerpo humano simplemente dejaría de funcionar. Este fluido vital distribuye nutrientes cruciales por todo el cuerpo, intercambia oxígeno y dióxido de carbono y transporta a la “milicia” de nuestro sistema inmunológico para evitar infecciones. Pero no toda la sangre es igual y, en caso de una transfusión, mezclar tipos de sangre incompatibles puede provocar incluso la muerte.

Los antígenos de la sangre (A y B) son los que determinan la clasificación de tu tipo de sangre: hay ocho grupos de tipos de sangre comunes. Y, con diferentes combinaciones de antígenos y clasificaciones, existen hasta 36 grupos de tipos de sangre humanos en total. Además, la sangre se clasifica además como positiva (+) o negativa (-) dependiendo de si contiene una proteína conocida como factor Rh. Juntos, el sistema ABO y el sistema Rh nos dan estos tipos:

A positivo (A +): puede donar células a A + y AB +

Un negativo (A-): puede donar células a A +/- o AB +/-

B positivo (B +): puede donar células a B + y AB +

B negativo (B-): puede donar células a B +/- y AB +/-

O positivo (O +): puede donar células a A +, B +, AB + y O +

O negativo (O-): puede donar células a todo tipo (donante universal)

AB positivo (AB +): puede donar células a AB +

AB negativo (AB-): puede donar células a AB +/-

Con esto, podemos decir que las personas con sangre tipo A solo tienen antígenos A en sus glóbulos rojos y aquellas con sangre tipo B solo tienen antígenos B. Los individuos con sangre tipo AB tienen ambos; las personas con sangre tipo O no tienen ninguno.

VisualCapitalist ha diseñado un mapa que refleja la distribución de los tipos de sangre más extendidos en todo el mundo con datos de Wikipedia. De los 7,9 mil millones de personas que viven en el mundo, repartidos en 195 países y 7 continentes, el tipo de sangre más común es O +, con más del 39% de la población mundial. Mientras tanto, el más raro es AB-, con solo el 0,40% de la población. Pero al desglosarlo a nivel nacional, la historia cambia. Y mucho. Dado que diferentes factores genéticos juegan un papel en la determinación del tipo de sangre de un individuo, cada país y región presenta una tipología distinta.

Mapa con la distribución de los distintos grupos sanguíneos.

Puedes ver el mapa en su máxima resolución aquí.

La singularidad de cada país y continente

Asia, por ejemplo, es característica ya que, aunque O + sigue siendo el tipo de sangre más común, el tipo de sangre B también está relativamente presente. Casi el 20% de la población de China tiene este tipo de sangre, y también es bastante común en India y otros países de Asia Central. Y, en comparación, en algunos países de Asia occidental como Armenia y Azerbaiyán, la población con tipo de sangre A + supera a cualquier otra.

En gran parte de América y Canadá, el tipo de sangre O es el más común y lo posee casi el 70% de la población. En este gráfico, se puede visualizar un desglose de los tipos de sangre más comunes en Estados Unidos por raza:

Distribución de los tipos de sangre en Estados Unidos por raza.

Sin embargo, en Europa, el grupo sanguíneo A es el más común. Casi el 40% de Dinamarca, Noruega, Austria y Ucrania tienen este tipo de sangre. Y en África, países como Ghana, Libia, Congo y Egipto tienen más personas con grupos sanguíneos O- que AB +.

En Oceanía O + y A + son los tipos de sangre dominantes en los países oceánicos, y solo Fiji tiene una población sustancial de tipos de sangre B +. También en Oriente Medio más del 41% de la población muestra el grupo sanguíneo O +, siendo el Líbano el único país con una fuerte población de grupos sanguíneos A. Por último, el Caribe alberga la mitad de las personas con el tipo de sangre O +, a pesar de que Jamaica tiene B + como el grupo sanguíneo más común.

Aquí puedes visualizar la clasificación de los tipos de sangre y su porcentaje en cada región del mundo:

Tipos de sangre en el mundo por continentes.

Dependientes del líquido rojo

Como hemos comentado anteriormente, el tipo de sangre determina también a quien puedes donar o de quién puedes recibir. Y en muchas ocasiones, existen incompatibilidades. En este hilo de Twitter, el periodista y escritor especializado en política y economía asiática, Zigor Aldama, explicaba que en China, los médicos le llamaban “oso panda” por tener el grupo sanguíneo más raro del mundo. Puede parecer gracioso, pero si en China perdiera sangre, es posible que no pudieran hacerle una transfusión. Y, en muchos otros países, la situación mejora poco.

El problema es que sólo el 0,2% de la población china tiene Rh- y no es muy dada a donar. Aldama cuenta que ha visto auténticos dramas de extranjeros buscando desesperadamente sangre tras un accidente o una operación. Incluso pagaban el viaje a quien tuviese O-. Otro usuario comentaba: "Sí, yo soy A- y viví 8 años en Shanghai. Me enteré de lo raro que era mi grupo sanguíneo en China en un control médico rutinario. Si a mí me trataron con una raruna con A-, imagino como fué para ti con AB-".

Si pudiéramos elegir qué sangre tener, escogeríamos la O. A este grupo se le denomina "donantes universales" porque su sangre puede usarse en todo tipo de personas. A menudo escasea en los hospitales, debido a la demanda, según la Cruz Roja. En particular, la sangre tipo O negativa tiene una gran demanda ya que es la que se usa con más frecuencia para las emergencias, cuando es posible que no haya tiempo para determinar el tipo de sangre de un paciente.

Pero hay que comentar que, pese a que los grupos ABO y Rh son los grupos sanguíneos más importantes para las transfusiones, hay cientos de otros antígenos que se han encontrado en la superficie de los glóbulos rojos de estas personas. El tipo de sangre de una persona es raro si su sangre no tiene un antígeno que la mayoría de las personas tiene, o si su sangre tiene un antígeno que la mayoría de la gente carece. Hay algunos que solo se encuentran en 1 de cada 1.000 personas.

Uno de los tipos de sangre más raros del mundo se conoce como "Rh-null". Se ha descubierto que menos de 50 personas en el mundo lo tienen, lo que le valió el nombre de "sangre dorada", según la Clínica Cleveland. ¿Es el tipo de sangre genético? Sí, suele heredarse de los padres. ¿Pueden cambiar los tipos de sangre? Generalmente no, lo que significa que permanece igual durante toda la vida. Pero en algunos casos extraños, se sabe que el tipo de sangre cambia, incluso en casos de trasplantes de médula ósea y en personas que desarrollaron ciertos tipos de infecciones.