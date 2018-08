Un día cualquiera en la casa de Johny Johny Yes Papa

Un padre. Un hijo. Un problema dietético. Un banco de vídeos e imágenes ensamblado aleatoriamente mediante un algoritmo. Un canal de YouTube. Estos son los ingredientes del último meme triunfante, escorado hacia el malrrollismo.

La cosa no debería ir más allá porque hace ya más de dos años que descubrimos los Finger Family, el rincón de videos autogenerados que atrapan millones de reproducciones en la web de preferencia que demostraba que millones de padres del mundo legan su función selectora a una web que intoxica a sus hijos con contenidos monstruosos en los que Trump convive con Peppa Pig, Hitler y dinosaurios en un cóctel surrealista.

Pero si Johny Johny Yes Papa ha triunfado hasta convertirse en la broma del verano es por una trama que va volviéndose más y más preocupante a medida que desentrañamos las dinámicas de esta extraña familia. Estos son Johnny y Papa, los dos protagonistas principales del elenco. Johnny es un cabezón salido del cásting de Bebé Jefazo adicto a la glucosa y Papa un maltratador psicológico y bailarín aficionado a coreografías mainstream como el Single Ladies de Beyoncé o el Gangnam Style.

Como vemos según nos sumergimos en su cultura familiar, ninguno de sus miembros está autorizado para comer nada apetitoso, todos ellos manifiestan esporádicas reacciones físicas aberrantes y sienten una verdadera pasión por la exhibición de comida a medio masticar, lo que probablemente también, en algún otro rincón de Internet, tenga sus adhesiones de tintes eróticos.

Por qué nadie puede comer en esta familia??????? pic.twitter.com/4DqvRX3YGP — doomsday (@KafkaColourless) 27 de agosto de 2018

Cuando creemos haber despejado la X este meme nos devuelve una familia adicta al engaño y la mentira. Su particular juego de perversión consiste en engañar al otro, aunque la mentira sea tan prosaica como no decir que has masticado pizza, aunque el otro sea tu padre. Aunque sea un niño bizco y tú seas un frigorífico. Todos ellos se agreden con el beneplácito del espectador, cómplice del juego en parte gracias a sus ricos colores y una inquietantemente pegadiza canción infantil, con un ambiente que naturaliza cosas como que un gorila con cadenas de oro juegue con niños en piscinas de bolas.

No diga trastorno mental, diga johnny doo doo doo doo doo doo doo johnny doo doo doo doo doo doo doo johnny doo doo doo doo doo doo doo johnny doo doo doo doo doo doo doo

Y’ALL THE MADMAD FUCKING DID IT JOHNY GOT AWAY WITH TELLING LIES pic.twitter.com/nTVB90CTKD — dia � (@diadaisies) 28 de agosto de 2018

La cosa se complica, Johny ahora es facha pic.twitter.com/KJqV8q9ODk — Ash the Dragon: Me llamo Ash, electrodomésticos (@ashthedragon) 28 de agosto de 2018

Un agujero negro tan magnético que ya está creando su propio Iore en el que contribuyen para bien y para mal miles de usuarios de todas partes del mundo. Y así, la próxima vez que te cruces con Johny Johny Yes Papa estarás listo.

Joder, no sabía yo que salía en la serie de los cabezones esos pic.twitter.com/wD6mK0s14k — Flowah (@SBossoms) 28 de agosto de 2018

My last two brain cells eating sugar and telling lies pic.twitter.com/UjAvsbH2dH — Virus_Kid (@VirusKid_exe) 26 de agosto de 2018

� hilo de que personaje de la familia de johny serias segun tu horoscopo � — luna (@prrincessdie) 28 de agosto de 2018

-johnny johnny

-yes papi?

-digging up Franco?

-no papi

-telling lies?

-no papi

-open the grave

-HA HA HA — Willshake Yano (@aburrido354) 29 de agosto de 2018

i just ran to my computer in a haze to make this pic.twitter.com/TWQdkgq2FR — stan gavinners (@noodIenat) 27 de agosto de 2018

monky monky

yes papa?

eating banans?

no papa

telling lies?

no papa

open mouth

b a n a n a pic.twitter.com/GqLFl44n4x — small monkey john deere (@smallmonkeyjd) 28 de agosto de 2018

Sorry Johny, but i told you no sugar pic.twitter.com/CuML4VuTJj — Papa (@YesPapaNoSugar) 28 de agosto de 2018

