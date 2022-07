Dormir cómodo en un avión ya no costará un ojo de la cara: llegan las "cápsulas" a la clase turista

No todo el mundo puede permitirse un billete de avión en primera clase. Y menos cuando es para viajar largas distancias. A la clase media han quedado relegados los infernales asientos con medio metro de separación y acolchados más duros que una piedra. Aquello de asientos "comfort" sonaba a cuento chino cuando nos lo vendieron en Iberia. Y dormir, ni soñarlo. ¿Quién puede dormir en un avión sin sufrir una lesión cervical?

Las cosas han cambiado. En un intento por despertar el interés en los viajes largos, una compañía de vuelos ha lanzado unas "cápsulas" con forma de cama en clase económica. Estar a gusto en un avión ya es accesible para todos. Incluso para los "pobres".

Las camas llegan a los aviones corrientes. Air New Zealand ha anunciado las primeras "cápsulas" del mundo para acostarse en aviones de clase económica. El concepto, llamado "Skynest", ha estado desarrollándose durante los últimos cinco años, de hecho, lo contaron nuestros compañeros de Trendencias hace algún tiempo. Ahora, la aerolínea ha dado luz verde al producto, que se estrenará en 2024 y que contará con dos filas de tres literas apiladas. Un total de seis cápsulas para dormir a cuerpo de rey.

Los asientos son completamente planos, hechos con colchones reales y ropa de cama y estarán ​​ubicados en el parte trasera de los aviones.

Las condiciones. Hay que comentar varios factores que han pasado desapercibidos por muchos clientes. En primer lugar, los asientos no estarán incluidos en el precio del billete. Es decir, son un producto separado que habrá que pagar aparte. Y sólo se pueden reservar en turnos de cuatro horas: es lo que la aerolínea ha determinado que se tarda en permitir a los pasajeros dos ciclos de sueño (que suelen ser de 90 minutos), con tiempo extra para relajarse y despertarse. Luego, la tripulación desinfectará y reemplazarán las sábanas en espacios de 30 minutos.

El precio. De momento, es un misterio. Pero al menos el servicio estará disponible para cualquier persona ya esté en clase económica o premium. De hecho, Air New Zealand ya tiene una opción para dormir llamada SkyCouch, que permite a los pasajeros extender los reposapiés de tres asientos para ampliar de manera efectiva esas butacas y convertir la sección en una cama improvisada. Algo que se usa sobre todo entre familias para poder acostarse horizontalmente en una fila que han reservado juntas.

Reservar tres asientos de ese tipo cuesta alrededor de 2.700€, en comparación con los 4.500€ por un asiento en clase business.

Requiere demasiado espacio. Como sólo permiten estar cuatro horas, la aerolínea tiene el dilema de si se podrán reservar varias sesiones consecutivas, pero es probable que la demanda no lo permita. Básicamente porque en los actuales Boeing 787-9 hay 248 asientos, por lo que muchos pasajeros competirán por los 18 espacios disponibles. El problema sigue siendo el mismo de siempre: falta espacio en un avión.

¿Funcionará? No está claro. Cuando la aerolínea anunció el concepto en 2020, en este artículo de la CNBC el analista de transporte Seth Kaplan se mostraba escéptico sobre si los pasajeros de clase económica con bajos recursos harían cola para usarlas. "Las personas que pagan la tarifa más baja posible por un billete probablemente no estén interesadas en complementos caros. El negocio de las aerolíneas es un negocio de bienes raíces y Air New Zealand tendrá que preguntarse si esas camas generarán más dinero que los asientos que habrían en ese espacio".

El futuro de las aerolíneas. No es la primera aerolínea que recientemente está renovando las comodidades de sus aviones, con diseños más livianos para viajes más largos. En mayo, Qantas de Australia dio a conocer más detalles de los llamados vuelos del "Proyecto Amanecer", los cuales tendrán una duración de 20 horas y comenzarán a volar a fines de 2025. Para esos vuelos de ultra larga distancia, han anunciado "zonas de bienestar" para que los pasajeros de clase económica se muevan y descansen.

Imágenes: Air New Zealand