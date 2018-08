EIRE: los gigantescos letreros de Irlanda para informar a los cazas de la Segunda Guerra Mundial

En su larguísimo trayecto desde Alemania hasta las costas británicas, los pilotos alemanes de la Luftwaffe atravesaban un sinfín de naciones y paisajes. Desde el aire, sin embargo, casi todos parecían lo mismo: los rigores de la guerra, la similitud geográfica de las llanuras noreuropeas y, en fin, la ausencia de fronteras visibles homogeneizaban aquello bajo sus pies. Sin mayores señales o sin un reconocimiento del terreno, diferenciar Bélgica de Francia no era tan sencillo.

El problema era de particular magnitud enrocados en las infinitas batallas a cara de perro sobre Gran Bretaña e Irlanda. En sus quiebros y requiebros, los cazas podrían terminar en territorios diversos e indiferenciables. ¿Era aquello que sobrevolaban Gales o las Midlands? O peor aún, se preguntaron los gobernantes irlandeses, nación neutral durante la contienda, ¿era Irlanda o era Irlanda del Norte? La posibilidad de que un bombardero alemán se confundiera era un riesgo inasumible.

Inicialmente, sin embargo, la preocupación de Irlanda para con la Segunda Guerra Mundial provenía del mar. Durante los primeros compases de la contienda, el gobierno de la joven nación edificó casi cuatro decenas de puestos vigilantes sostenidos por los locales. Su misión consistía en vigilar los miles de kilómetros costeros de la verdísima isla en busca de actividades sospechosas. Para ello edificaron pequeñas construcciones siempre con un teléfono a mano, por lo que pudiera suceder.

Fires on Bray Head expose amazing World War 2 landmarks. The fires exposed the old Eire 8 sign,which is in reasonable condition. Photos courtesy of the Garda Air Support Unit, which is a mixed unit operated by Air Corps Pilots and Garda specialists. @gardainfo @opwireland pic.twitter.com/4vvg3HIjQv