El ejército de EEUU tiene escasez de reclutas. Y está recurriendo a la sexualización en TikTok como propaganda

Hace unas semanas, la Secretaria del Ejército de los EEUU, Christine Wormuth, explicaba que el país corría riesgo de quedarse atrás en la carrera militar contra China si no conseguían reclutar suficientes soldados. "Podemos desarrollar todos los nuevos sistemas de armas de la más alta tecnología, pero si no contamos con personal talentoso y motivado para usarlos no tenemos nada que hacer".

El ejército de EEUU se enfrenta a la misma escasez de mano de obra a la que se enfrentan las empresas. El ajustado mercado laboral ha hecho que sea cada vez más difícil encontrar y contratar trabajadores. Y le está pasando lo mismo al Ejército, que tiene actualmente una fuerza laboral actual de 466.400 personas, un 25% por debajo de su meta de reclutamiento para este año.

Dado que las ofertas de trabajo siguen siendo elevadas y las empresas ofrecen salarios y beneficios mejores, muchos jóvenes han optado por otras carreras en los últimos años. Y ni los bonos de 50.000 euros del Ejército para reclutar han resuelto el problema.

Pero es que la caída de reclutamiento se atribuye a muchos otros factores, incluida la pandemia y una disminución de la condición física entre los jóvenes. Incluso si millones de ellos comenzaran a acudir a las filas, la mayoría serían rechazados. El 77% de los jóvenes de 17 a 24 años no calificarían para el servicio militar, según un informe del Pentágono. Y no solo eso. Otros motivos por los que la mayoría de la Generación Z no es apta son la obesidad, el uso de drogas y los tatuajes.

Otro problema es lo que el Ejército llama "propensión a servir". En este momento, solo el 9% de los jóvenes dicen estar interesados ​​en alistarse. Y es en este punto en el cual el Ejército está utilizando todas sus bazas. Una de ellas, pagar a influencers atractivas por hacer propaganda del Ejército en TikTok. Bienvenidos al mundo de las E-Girl de batalla, o cómo el Ejército de Estados Unidos está tratando de reclutar a la generación Z con la ayuda de un par de tetas.

the US military is struggling with a shortage of new recruits, and is using sexualized social media propaganda to lure young men into signing away their lives pic.twitter.com/BCxacQbnhj