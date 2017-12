El algoritmo de la policía londinense no distingue un desierto de un desnudo. Y es un gran problema

Ninguna Inteligencia Artificial es perfecta, pero algunas lo hacen mejor que otras y, más relacionado para el caso que nos ocupa, algunas cometen errores menos sorprendentes que ciertos proyectos en sus versiones iniciales.

La Policía Metropolitana de Londres ha desarrollado un software de reconocimiento de imágenes por el que sus empleados se ahorrarán el proceso de revisar los archivos de los móviles y ordenadores de los sospechosos en busca de pruebas ilegales. Fotos de drogas y armas, por ejemplo, pero también abusos sexuales y pornografía infantil. Sería una herramienta muy útil, ya que los trabajadores encargados de esta tarea suelen lamentarse del desgaste emocional de este tipo de tareas.

La policía anunciaba feliz que, probablemente en menos de tres años, sus agentes ya podrían confiar plenamente en delegar este proceso en la aplicación informática.

Pero como ha informado The Telegraph, no todo pinta de rosas para el Met. Dijo Mark Stokes, jefe de la sección digital del departamento forense, que esta herramienta de seguridad tal vez no es lo “suficientemente sofisticada” por el momento. Cuando el programa debía señalar o “flaggear” a personas desnudas fallaba y por mucho, demostrando poseer una mirada especialmente pecaminosa.

Confundía imágenes del desierto y sinuosas dunas de arena con piel humana, con cuerpos desnudos, algo especialmente molesto si tenemos en cuenta que mucha gente utiliza este tipo de paisajes como fondo de pantalla. El resultado: miles de protocolos de alerta activados sólo porque el propietario del ordenador o del móvil tenía guardado alguno de los fondos originales que le venían al comprar el dispositivo.

Stokes habló con el medio británico para asegurar que el equipo ya estaba contactando con desarrolladores de Silicon Valley para remediar este escollo y entrenar a su AI en el auténtico reconocimiento de la pornografía infantil. Mientras lo arreglen su software pasará a engrosar la lista de algoritmos que, por su error de planteamientos iniciales, la pifian estrepitosamente a la hora de servir a su propósito, como el dispensador de jabón que no reconocía las manos de personas de tez oscura, los resultados de búsqueda que ayudan a alimentar prejuicios y las redes sociales que censuran comprometidas imágenes ganadoras de premios Nobel.

If you have ever had a problem grasping the importance of diversity in tech and its impact on society, watch this video pic.twitter.com/ZJ1Je1C4NW