El drama de Edda, la perrita expropiada por un estado alemán a una familia morosa y subastada en eBay

Son tiempos convulsos en Ahlen, un municipio del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

El año pasado la policía entró con una orden de registro en casa de una familia cuyo nombre no ha sido publicada en los medios. La familia estaba compuesta por una madre, tres hijos pequeños, un padre (que recientemente había quedado parapléjico por un accidente laboral) y Edda vom Kappenberger, una pequeña carlino de un año de edad.

Todos ellos habían dejado de pagar sus impuestos, incluido el de tenencia de perros que impone este y muchos otros municipios alemanes.

La policía buscaba cosas de valor que llevarse para subsanar la deuda, pero apenas encontraron nada interesante. Se llevaron una cafetera y un portátil. También la silla de ruedas que el cabeza de familia necesitaba ahora para poder moverse. Pero después de buscar durante un rato los agentes miraron a la perra, de raza genuina, y decidieron llevársela para venderla, le gustase a la familia o no.

Era, según aseguraron, el bien más valioso de toda la vivienda.

Aunque estos perros pueden costar entre 1.500 y 2.000 euros, se puso de subasta en Ebay por 750. Ni siquiera se vendió por ese precio, sino por algo cercano a los 600 euros. Lo adquirió una policía de la zona, Michaela Jordan, atraída por poder cuidar de un pequeño perro "sanísimo", como decía el anuncio, que parecía haberse quedado sin dueños.

Por supuesto, desde que la noticia ha llegado a los medios muchos han visto el gesto gubernamental como desalmado. Aunque un perro sea técnicamente una propiedad, también es un ser vivo y un miembro de la familia. Las asociaciones locales de animales han protestado por la medida.

Pero las cosas se complicaron un poco más para los recaudadores de Ahlen cuando la nueva dueña prometió que tomaría medidas legales contra la ciudad por "publicidad engañosa".

Resulta que Edda no estaba tan estupenda como prometían: una semana después de la compra el agente descubrió que la perra tenía una infección ocular, cosa que la ha llevado pasar por el quirófano cuatro veces en cosa de dos meses, incluida una operación de emergencia durante las vacaciones de Navidad, lo que la llevó a trasladarse a una clínica a más de 100 kilómetros de su casa. Son más de 1.800 euros los que la nueva propietaria lleva gastados, y eso es lo que reclama que le sea devuelto.

