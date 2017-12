El video viral de una autopista en llamas nos muestra el peor año de incendios de la historia de California

Una chispa, vientos de hasta 115 kilómetros por hora durante tres días y la desgracia. El “Thomas Fire” está fuera de control y desde ayer lleva arrasados el equivalente a 50.000 campos de fútbol en Ventura, región al norte de Los Ángeles. Más de 150 grandes estructuras destruidas y cientos de miles de personas evacuadas.

Una catástrofe colosal que ha dejado, eso sí, una imagen para el recuerdo: las autopistas 101 y 150 cercadas por las llamas mientras los conductores se dirigían a lo que parece la boca del infierno.

Y no, no es el escenario CGI de ninguna película, ha ocurrido de verdad.

Las redes se han dejado llevar por la fuerza inherente de esta estampa. Cientos de miles de tuiteros compartían un video que para algunos era la entrada misma del purgatorio. Para otros, una metáfora sobre el arranque del año entrante. Parece que todo el mundo se ha sentido alguna vez como un conductor de la 101, entrando pacíficamente al abismo absoluto.

Bromas aparte, las autoridades de Santa Paula y Ventura ya han declarado el estado de emergencia condal. Temen no sólo daños materiales, sino humanos. Una persona ha fallecido en una de las carreteras cortadas por el fuego cuando trataba de escapar de las llamas.

Aunque el fuego no es novedad para los californianos: sólo en octubre se han registrado 250 incendios forestales. 2017 ha sido el peor año, especialmente para Napa y Sonoma y Thomas parece campar a sus anchas sin control: por el momento no han podido sofocar ni un ápice de su fuerza.

Here is the latest unofficial burn area of the #ThomasFire as of 11 PM PST as indicated by satellite. The red colors represent the latest fire activity. The fire activity has surrounded #Ojai affecting Hwys 33 and 150. #SoCal #LAfire #cawx #LAweather pic.twitter.com/7TNWWTidN1