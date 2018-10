La entrada de la policía militar en las universidades de Brasil es sólo el inicio de la era Bolsonaro

El cartel “Derecho UFF Antifascista” o el folleto “Manifiesto en Defensa de la Democracia en las Universidades Públicas” están entre los documentos confiscados por policías militares en los días previos a la jornada electoral de ayer en Brasil. Hasta 35 universidades habrían sido sujetas a redadas, en algunos casos sin autorización oficial, y los agentes habrían llegado no sólo a confiscar estos papeles, sino también folletos sobre la historia del fascismo. Han entrado a las aulas para vigilar lo que dijesen los profesores, y han detenido las lecciones de algunos de ellos por su “contenido ideológico”.

UERJ also reported police forces removing flags in support of Marielle Franco and another one that reads "Anti-fascism UERJ". In Rio Grande do Sul, an event entitled "Against fascism, Pro Democracy" was also prohibited by the electoral court.