Españolazos: si amáis el Eurovisión de los 90, este año toca bancar a MOLDAVIA

La España del sol y los toros. La España del flamenco pop. Del Eurovisión que propuso Beth subida a lo alto de la Sagrada Familia y en general de todos los años 90. Inolvidables fueron para muchos los estilismos latin lover de nuestros contendientes durante esa década, alcanzando su culmen artístico las Azúcar Moreno, su chorro de voz, aquella guitarra española en modo generic andalusian y las castañuelas que aderezaban el conjunto.

Si amaste todo eso, si sientes nostalgia de la época en la que exportamos con muchísimo gusto nuestro hecho diferencial, puedes estar de enhorabuena: alguien ha tomado el testigo y quiere mantener vivo todo aquel folclore que con tanto esfuerzo erigimos y que tantas sangrías nos ha hecho vender. Pero esta vez no será España, no, sino Moldavia.

Como probablemente no nos creerás en lo que estamos diciendo, a continuación te dejamos que escuches cómo suena la precandidata a representar al país balcánico.

No, no es una actuación de Canal Andalucía, es una de las candidatas a representar a Moldavia en Eurovision, sí, Moldavia... Moldavia es más español que España, flipad como yo he flipado#OTDirecto31E #LosJavisEH#FinalOT #OTFinal #OTDirecto1F#OTDirecto2F#OTDirecto3F pic.twitter.com/ju6Jl4RZFJ