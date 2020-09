Los españoles no somos blancos, según el New York Times

Ha vuelto a pasar: otro grupo norteamericano ha vuelto a poner a los españoles (esta vez junto a nuestros hermanos portugueses) fuera de la confusa categoría de seres blancos.

El artículo: The New York Times, uno de los medios periodísticos más respetados en todo el planeta (y sin duda un faro para la mayoría de periodistas, que tienden a copiar sus pautas) ha repasado la raza de las personas más influyentes dentro del país en distintos ámbitos, del político al mediático pasando por los mundillos del deporte, los negocios o el entretenimiento.

El reportaje, orientado a constatar que los puestos de poder siguen copados por la vieja élite racial de siempre, concluyen que de esos 922 candidatos sólo 180 son “personas de color”, lo que ellos entienden por “no-blancos”.

For example, it classifies both John Garamendi, whose last name is Basque (from Northern Spain), and Devin Nunes, a 3rd generation Portuguese American as “non-White.” @JohnGaramendi pic.twitter.com/1BL73dsNXa