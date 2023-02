Esta es la habitación más silenciosa del mundo. Nadie es capaz de aguantar una hora en ella

En 2015 Microsoft creó el considerado según el Libro Guinness de los Récords como el sitio más silencioso del planeta. Es una habitación llena de curiosos paneles con formas de cuña que absorben el sonido y convierten esa sala en un sitio tan silencioso que agobia: ningún ser humano logra aguantar más que unos minutos en ella.

Cámara anecoica. Para lograr que los paneles de esta sala consigan absorber todos los sonidos los ingenieros de Microsoft usaron seis capas de cemento y acero y "desconectaron" la sala del edificio principal. Para ello la situaron encima de una matriz de muelles capaces de amortiguar la vibración.

En el interior usaron los citados paneles de fibra de vidrio en el suelo, el techo y las paredes para "romper" el sonido antes de que tenga la oportunidad de volver a rebotar en la sala. Nosotros ya pudimos hacer unas pruebas muy especiales en una cámara de este tipo: unas dirigidas a medir la radiación emitida por distintos smartphones.

Para qué se usa esta sala. Microsoft use esa capacidad para algo muy llamativo: estudiar qué ruido hacen todo tipo de elementos de sus productos —conectarlos a la corriente, encenderlos, pulsar botones— para evaluar si son demasiado ruidosos o no. La idea: que el ruido no nos moleste. Poder medir esos ruidos con esta sala es una forma excelente de evitar quejas y problemas a posteriori. Allí es donde por ejemplo evaluaban el comportamiento de su asistente de voz, Cortana.

Decibelios. Una partícula cualquiera en el aire se mueve aleatoriamente —movimiento browniano— y va chocando contra las moléculas del aire (o del líquido) en el que se mueve. Al hacerlo genera ruido, pero ese ruido es absolutamente imperceptible para el oído humano, y ronda los -23 decibelios (dB).

En una oficina tranquila el ruido es de alrededor de 40 dB. La contaminación acústica en Madrid ronda los 65 dB durante el día y los 55 dB durante la noche. Una conversación provoca un ruido de 60-65 dB, una aspiradora unos 80 dB, un concierto de rock unos 105 dB y un avión 150 dB (a 100 m de distancia). ¿Sabéis cuánto ruido hay en esta sala?

-20,3 dB. La medida es espectacular, y fue la que los ingenieros de Microsoft lograron en octubre de 2015 cuando registraron el récord Guinness. El objetivo, por cierto, era llegar a los -13 dB. En la actualidad los ingenieros de Orfield Laboratories en Minneapolis están trabajando en otra cámara anecoica que según ellos logra -24,9 dB. En el Libro Guinness de los Récords están comprobando si la medición es válida, lo que haría que esta sala se convirtiera en el nuevo lugar más silencioso del mundo.

Nadie puede aguantar una hora allí. La sala es tan silenciosa que acaba siendo agobiante para el ser humano. A los pocos minutos oyes el sonido de tu corazón, y poco después oyes además tu propia sangre fluyendo por las venas o tus huesos moviéndose. Ese silencio casi absoluto hace que en tus oídos acabe apareciendo un pitido insoportable. La falta de reberveración acaba haciendo que uno pierda el equilibrio y nuestra percepción espacial.

Un silencio ensordecedor. Como los ingenieros de Microsoft explicaban en CNN, "la mayoría de la gente siente la ausencia de sonido como algo ensordecedor, y tienen la sensación de tener un sonido completo en el oído, o algún tipo de pitido. [...] Cuando giras tu cabeza, puedes oir el movimiento. Puedes oir tu respiración y suena sorprendentemente alto".