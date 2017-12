Esta mujer pedía un retuit para costear una biopsia. Así que Guillermo del Toro la pagó él mismo

Los que somos humanos normales y corrientes lo intuimos. Ser famoso y tener una presencia activa en redes sociales tiene que resultar fatigoso. Es probable que nos lleguen mensajes de auxilio varias veces al día, gente desesperada con problemas más o menos graves y que saben que nuestras propias cuentas son unos enormes altavoces por los que los demás podrían ayudarnos. Pero al mismo tiempo una parte dentro de todos nosotros también sabe que no podemos responder a todas las peticiones sin que nuestra cuenta se convierta en un tablón de anuncios.

En una tesitura como la descrita, Guillermo del Toro ha atendido a la petición de una de sus admiradoras optando por una tercera vía: en vez de retuitearla, ayudarla a acabar con el problema por el que necesitaba llegar a muchísima gente.

"Por favor: de tapatío a tapatía", le mandó Mónica de la Paz para pedirle difusión entre sus casi 900.000 seguidores de la campaña de recaudación de fondos creada por una amiga suya, Cassandra Hollingsworth, para sufragar el costoso trámite médico que podría salvar su vida. Antes de que eso ocurriera él mismo donó los 665 dólares que hacían falta para cumplir el objetivo de la campaña.

A Hollingsworth le llegó la notificación de que su GoFundMe había terminado con éxito. Entonces debió ver a un último donante llamado Guillermo del Toro que había ingresado casi todo el dinero. Se metió entonces en la cadena de tuits que había iniciado su amiga y al poco tiempo respondió agradecida al cineasta.

Mr. del Toro, you have no idea what this means to me. Thank you so much for your generous gift. I am blown away by your kindness, & eternally grateful. I will never forget it. God bless you and your kind heart!