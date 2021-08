Los estadounidenses se han reído de que no usemos secadoras. Es el mejor ejemplo del fracaso de su modelo

Hay días en los que da la sensación de que hay personas detrás de cuentas de Twitter que en realidad no son personas, son entes concebidos por fuerzas divinas cuya única función es entretenerte a ti. A ti y a media España, en este caso.

La discusión: Josh Barro es un periodista y tertuliano estadounidense, columnista también en el periódico económico Business Insider. Josh Barro habla habitualmente de reformas fiscales y los últimos movimientos de grandes corporaciones, aunque también tiene espacio semanal para juzgar pequeños hábitos de nuestro comportamiento diario, como si bebemos en copas de vino demasiado grandes o si las barbacoas son un aparejo poco higiénico. Ayer tuvo la mala fortuna de opinar, burlarse más bien, de un comportamiento europeo. “¿Ves? Esto es algo que encuentro adorable de Europa, todos esos minúsculos países en plan, ‘mírame, tengo un PIB per cápita envidiable’, y luego resulta que allí nadie posee una secadora. Son increíbles”.

This is the adorable thing about Europe, all these little countries that are like “look at me, I have pretty high GDP per capita,” and then nobody actually owns a machine that makes clothing dry. It’s so cute! https://t.co/Gq8FYKu1QQ