Están eligiendo al fandom más tóxico del mundo (y tú también puedes votar)

Ahí fuera, en la calle y sin que nadie lo sospeche, hay bandas organizadas de gente especializada en odiar. Son profesionales del asunto. Su odio no tiene nada de estándar, saludable o, si acaso, comprensible: su odio es cerril, profundo y se alimenta de la más leve señal de placer. Además, son muy pesados. Los teóricos lo llaman "fandom tóxico"; el resto del mundo sencillamente, "mutear conversación".

Ese tipo de fandom no solo se ha convertido en una de las fuerzas más tóxicas y reaccionarias de la cultura contemporánea, sino que además es contagioso. Con el tiempo, no hay saga, autor o universo de ficción que no haya generado su propio fandom. Solo era cuestión de tiempo que alguien se preguntara cuál de todas esas bandas era peor. En los próximos días tendremos una respuesta.

En busca del fandom más detestable del mundo

Folks the season is upon us: it's time for the Worst Dedicated Fanbase Tournament 2018! Vote for round 1 team winners here: https://t.co/sSDQrCCcSA pic.twitter.com/FeWsPu0qdU — Michelle Spies (@spies_please) 24 de agosto de 2018

Nuestra heroína de hoy se llama Michelle Spies y es una humorista que escribe para The Onion y Clickhole, dos clásicas publicaciones satíricas americanas. Ella sola ha puesto en marcha un torneo para buscar cuál es el peor fandom del mundo.

Entre pesos pesados como los fans de 'Harry Potter', 'Las Kardasian' o 'Fortnite', el torneo ha seleccionado fase a fase los fandoms más turbios. Ahora, en plena semifinal, estamos ante una batalla a muerte entre los fans de Pewdiepie, Rick&Morty, Big Bang Theory y Elon Musk. No sé si están todos los que son, pero sin lugar a dudas son todos los que están.

And here we are in the Final Four.



Vote before EOD EST to have your say in the finals: https://t.co/nZi9PoKeSW pic.twitter.com/2dbfnvOCSQ — Michelle Spies (@spies_please) 29 de agosto de 2018

A estas alturas, más de 20.000 personas han participado ya en el torneo de Spies y aún quedan al menos dos rondas para coronar como "peor base de fans del mundo" a una de esos cuatros candidatos. Quizás no sea la mejor forma de decidirlo, es cierto; pero, hasta que no consigamos incluir el "fan tóxico" como deporte olímpico, es lo mejor que tenemos.