Este fan de Star Wars ha transformado su casa en el más grande espectáculo de luz y sonido navideño

En Estados Unidos (principalmente) ocurre un fenómeno muy curioso en época navideña, que consiste en desbordar recursos para decorar las casas y crear auténticos espectáculos llenos de luz y sonido. Esto ha sido potenciado por algunos medios y compañías quienes han organizado competiciones para conocer qué casa tiene la decoración más original de Navidad.

Ahora, en plena explosión de 'Star Wars' y su nuevo episodio, uno de esos fans de la saga ha decidido crear la decoración definitiva, montando los último en tecnología en su casa para rendir homenaje a 'The Last Jedi' y de paso, ganar el concurso 'The Great Christmas Light Fight' en San Antonio, Texas.

15.000 luces y un año de planificación

El creador de esta maravilla es Matt Johnson, un experto en espectáculos de luces que ha trabajado en diversas producciones en todo el mundo. Para este trabajo dedicó un año de planificación y sincronización, además de seis semanas para el montaje.

Por primera vez utilizó pantallas LED para proyectar imágenes de Star Wars, además de 15.000 luces, un árbol de Navidad con iluminación RGB de nueve metros y medio de altura, el cual está coronado con un muñeco de Darth Vader de poco más de dos metros. Vamos, es tan espectacular que está ocasionado problemas de tráfico en la zona.

Matt y su esposa quisieron que cualquier persona tuviera la oportunidad de disfrutar el show, por lo que también decidieron colocar unas sillas frente a la casa para que los espectadores no tuvieran que estar de pie o impidieran la circulación de los coches sobre la calle.

Las luces están sincronizadas con una versión remix dubstep de 'La Marcha Imperial' interpretada por Celldweller. El espectáculo navideño de Star Wars de los Johnson se puede ver diariamente de 18.00 a 22.00 horas y estará disponible hasta el 1 de enero de 2018. Para aquellos que estén por la zona, esta casa está ubicada en pleno centro de San Antonio, dentro de Dignowity Park, por lo que es relativamente sencillo toparse con ella, más con tremenda decoración.

