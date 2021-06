Este finde ha tenido lugar la Conferencia de Bitcoin de Miami, la máxima festividad cripto. Y ha sido… raro

La cita iba a tener lugar por primera vez en 2020 hasta que un microscópico agente conocido por todos hizo imposible que la fiesta tuviese lugar en la fecha señalada. En este tiempo Bitcoin ha vivido unas impresionantes subidas y caídas de valor, a veces en cuestión de horas, y su prosperidad futura parece tan evidente como todo lo contrario. Estando así las cosas, nada iba a ser normal durante la primera gran conferencia de criptografía mundial, que también ha sido el primer gran evento presencial desde que comenzó la pandemia y a la que asistieron, dependiendo a quien preguntes, entre 12.000 y 25.000 miembros por día.

Sí, muchos factores (la búsqueda de revalidación comunitaria entre los inversores cripto, los intereses de la ciudad de Miami o las propias ansias de jarana del personal, entre otros) han entrado en conjunción para hacer de la Conferencia Bitcoin 2021 una cita tan catárquica como surrealista. Estas son, a modo de píldora, algunas de las cosas que pasaron allí.

La DJ oficial fue Paris Hilton

Que aprovechó la ocasión para retomar su carrera como pinchadiscos. Asistió a su sesión electro vestida de los pies a la cabeza con prendas doradas, así como una corona de diamantes de 9.5 quilates, financiada a medias entre el club que acogió su pinchada y una cuenta anónima de Instagram. Pagaron más de un bitcoin por ella.

También estuvo Tony Hawk

Como pudo adivinar todo el que vio el half pipe instalado a las afueras de la nave principal del evento. El skater de 52 años, que dio una charla sobre criptomonedas, contó que consideraba este mundo una extensión de aquel que le hizo famoso en los 80, una subcultura que ayuda al individuo a alcanzar su libertad.

Just bitcoin things pic.twitter.com/4IcvLibXGD — nic carter (@nic__carter) June 5, 2021

Se montó a las afueras una pira de dinero

“Este es dinero falso”, decían unos asistentes que repartían fajos de bolívares venezolanos y pedían que fueran arrojados a un cercano contenedor como simbólico tributo sacrificial al auténtico Dios del lugar, el dinero no fiat.

#6Jun 🇺🇸 #EEUU

Pasó hace 2 días en la conferencia de Bitcoin en Miami. Se estaban entregando bolívares en billetes para que la gente los arrojara a un contenedor de basura



"This is fake money" comentaban en el lugar.

✍️@estendenciavzlpic.twitter.com/Sozlon39vZ — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) June 7, 2021

Criptocoachella

Según The New York Times, Conferencia Bitcoin 2021 tenía más de celebración que de cita de análisis inversor. “Se sentía una energía frenética”, dijo el periodista. Las furgonetas blindadas y las limusinas copaban el tráfico de la zona. En los murales aledaños te encontrabas a grafiteros creando cuadros para después comercializarlos en forma de NFT (los NFTs han perdido, según los analistas, un 90% de ventas desde su pico el mes pasado).

Work in progress on the 100ft wall I'm painting live for @TheBitcoinConf in Wynwood, Miami. Stop by today + tomorrow! 🌴✌️💎🙌 pic.twitter.com/XaRlqrEjIH — GREG MIKE (@GREGMIKE) June 4, 2021

Había tanta gente vestida de traje como personas con chanclas, sombreros graciosos y gafas estilo Hawkers (dicen que alguien acudió con un bikini ravero y furry). La cesta de regalo del evento traía brazaletes festivaleros, riñoneras de color neón y un ticket para ganar un Lamborghini. El género musical predominante, el EDM. Desde la hora de la apertura vendió más consumiciones la zona bar que la de cafetería. Abrazos a miles y ni una mascarilla.

FUCK ELON, WE'RE NOT SELLING!

Sirva este vídeo como ejemplo del clima que se vivió en las charlas más informales del encuentro. Max Keiser, inversor en bolsa y conductor de The Keiser Report, un programa de análisis financiero de RT, dejó una serenísima intervención que no hizo otra cosa que ejemplificar el sentir general de los asistentes hacia el CEO de Tesla.

Estuvieron, cómo no, los gemelos Winklevoss

Uno de ellos llevaba como camiseta la imagen del edificio de la Reserva Federal bajo la frase Rage Against the Machine, es decir, una referencia a cómo las criptomonedas, por no estar controladas por los gobiernos, son el nuevo movimiento antisistema.

To the Moon

El segundo día de la conferencia tuvo como protagonista a un fanático Dogecoin, un tipo que saltó al escenario y abrió su traje para revelar el logotipo de la perruna moneda y proclamó un par de consignas antes de ser escoltado fuera del recinto.

Libertarismo tech

Activistas de extrema derecha increparon a Jack Dorsey en el transcurso de una de sus conferencias. La activista anti-Big Tech Laura Loomer abucheó al CEO de Twitter por hipócrita. Mientras Dorsey vendía un discurso acerca de la libertad financiera que supone el bitcoin, la mujer le reprochó los actos de censura de libre expresión, especialmente dañinos para con el bando republicano, que ha aplicado en su conocida plataforma.

BREAKING: Laura Loomer heckles Jack Dorsey for censorship during a Bitcoin event pic.twitter.com/ym8gpleRc9 — Jewish Deplorable (@TrumpJew2) June 4, 2021

La ciudad sin ley (financiera)

Tal vez el protagonista más importante de la cita fue Francis Suárez, el propio alcalde de Miami, al que el presentador de la charla definió como: "probablemente el político más irresponsable de todo Estados Unidos". El comentario refería a sus muchos guiños de seducción al mundo Bitcoin: vecindarios de la ciudad tienen ya cajeros automáticos de la moneda, ha conseguido atraer a parte del mundo Silicon Valley a su municipio, incluida la empresa Blockchain, y ha dicho que permitirá pagar los impuestos con criptomonedas y que los funcionarios a su cargo también podrán percibir parte de su salario en ellas (aunque la logística de estos anuncios aún se está estudiando). ¿Qué presentó el rockstar municipal en este encuentro? Miamicoin.

It’s incredible to see over 10,000 people from all over the world join us in Miami for #Bitcoin2021



We’re taking the Miami Movement TO THE MOON 🚀🌙 pic.twitter.com/Vyx9LqoLGq — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 4, 2021

El Salvador. El que cardó la lana. El sábado los organizadores mostraron un video de Nayib Bukele, el presidente del país, anunciando un proyecto de ley para convertir Bitcoin en moneda de curso legal en el país. Desde entonces ha compartido la que es su nueva foto de perfil en redes sociales, él en un montaje visual con láseres en los ojos para demostrar el modo cripto super saiyan en el que se encuentra.

“No busques aquí el sentido de la vida”

Este es uno de los momentos más compartidos en redes de la conferencia, después de que un asistente le dijese al cómico Tim Dillon que "apesta": “No, tú apestas. Escucha tío, eres una buena persona y te sientes enfadado, no sé por qué te sientes así. Probablemente porque estés metido en un culto, pero tienes que salir de él y hacer algo más. El sentido de la vida que estás buscando aquí, en una convención en Miami, no lo vas a encontrar. Maldita sea, este sitio ni siquiera es real. En cuanto os vayáis la ciudad va a traer de vuelta aquí a los sintecho. Os lo juro, en cuanto esto termine los van a traer de vuelta y entonces serán ellos los que se suban aquí a hablar de Bitcoin, eso es lo que va a pasar. En fin, démosle un aplauso a este hermano secreto de Elon Musk”.

You know how it went pic.twitter.com/SEGSUXN5Cd — Tim Dillon (@TimJDillon) June 6, 2021

Después de ese comentario hizo algunos otros, como “esta muchedumbre emana la misma energía de los asaltantes al Capitolio”, “en mi vida me he sentido menos seguro que aquí” o “nada te hace confiar más en la viabilidad de un producto financiero que que se promocione en una avenida llena de pavas blancas con jodidas trenzas africanas haciendo dibujitos por las paredes”. O, tal y como algunos espectadores de la función lo han definido, “Tim Dillon se ha preocupado mucho de evitar que vuelvan a llamarle para la conferencia del año que viene”.