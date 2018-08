Estos investigadores han "diseñado" una "coreografía de bacterias" y han dibujado las caras de Einstein y Darwin con ella

Un microscopio, una lámpara y varios millones de bacterias... Esto es lo que hace falta para que un equipo de investigadores se dediquen a hacer "arte" bacteriano. Ya de paso, si descubren algo útil para el mundo científico, el resultado es perfecto. Eso mismo es lo que ha hecho un grupo del departamento de Física de la Università di Roma "Sapienza", cuyos resultados pueden verse en un magnífico vídeo que muestra cómo miles de Escherichia coli "bailan" al son de la luz para dibujar el rostro de Albert Einstein o Charles Darwin.

Using bacterial motility to paint.. The video shows the dynamic morphing of a layer of photokinetic bacteria from an Albert Einstein's to a Charles Darwin's portrait (total time 5 min). Fragipane et al. 2018 https://t.co/oZ5PstIMWv pic.twitter.com/yBW4CUi0MM