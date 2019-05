Una expedición récord a la fosa de las Marianas descubre vida en el fondo del océano. Y también plástico

Hemos tocado fondo. Y es una buena noticia. La protagoniza el estadounidense Victor Vescovo, un empresario de 53 años que lleva un año en travesía embarcado en la expedición Five Deeps, buceando por los puntos abisales de los cinco océanos. Ayer anunció su hazaña: en este mes ha podido estar hasta en cuatro ocasiones a 10.935 metros de profundidad.

Our historic #JavaTrench dive not only made history as the deepest dive in the Indian Ocean, but we captured footage of this incredible potential new #hadal species. Check him out! #fivedeeps pic.twitter.com/Dyqyndt237