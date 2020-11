Forocoches, estafada por una casa de apuestas: denunciarán a William Hill por incumplimiento de contrato

“¿Acusan a una casa de apuestas por estafa? ¿Una casa de apuestas, estafar? Me pinchas y no sangro”. Desde que #WilliamhillESTAFA es trending topic en nuestro país pueden leerse multitud de comentarios en este mismo sentido de distintos usuarios. En la historia está también involucrado Forocoches.

La primera es gratis: como recoge Estrella Digital, la casa de apuestas William Hill y su filial Mr Green tenían campañas publicitarias compradas en portales digitales como Forocoches o Startbet. Desde 2017 practicaban el siguiente esquema: la casa de apuestas busca captar nuevos usuarios, así que ofrece promociones en estas páginas según las cuales si un nuevo jugador que ha hecho un modesto depósito falla un primer reto se le reintegra el dinero en su cuenta (20, 50, 100 euros bajo diferentes fórmulas), mientras que si acierta puede retirar exclusivamente lo que había depositado o seguir apostando con la cantidad ganada.

¿Cómo hacían dinero las partes del acuerdo? William Hill y Mr Green exigía que los portales se encargasen de la devolución del importe inicial a los clientes que se daban de alta y se retractaban, mientras que la casa de apuestas pagaba una cantidad fija a las páginas por cada usuario que se daba de alta. No por nada estos negocios "regalan" a clientes más de 100 millones de euros al año: a largo plazo los casinos digitales salen ganando por el dinero que se dejan los usuarios que se enganchan.

Alegación de impagos. Forocoches and company denuncian en el medio económico que las empresas llevan semanas sin respetar las condiciones de la campaña, esto es, sin sufragarles el precio fijo de cada nueva alta. El problema no es sólo lo no cobrado vía publicitaria, sino que ahora estos portales deben seguir pagando a los usuarios que no se enganchan porque sienten que “no podemos dejarlos tirados”, ya que los portales en este tiempo han asociado la fiabilidad del sistema a su propia marca y de no hacerlo se enfrentarían a duras críticas.

@WilliamHill nos cierra todas las afiliaciones sin explicación y nos dejan sin pagar una campaña que ellos mismos han pedido, llevamos años trabajando con el mismo formato y siempre bajo demanda y supervisión de @WilliamHillES ¿Estamos ante una #williamhillESTAFA ? pic.twitter.com/rQX9HTLEna — StartBet (@startbet1x2) November 2, 2020

Los impagos a las páginas ascienden, según los demandantes, a los seis dígitos, y al parecer las compañías llegaron a cancelar las promociones “sin explicación” y sin anunciar si devolverían sus deudas. Tras una campaña de denuncia pública vía redes sociales que no consiguió que William Hill se diese por aludido ahora han pasado a la preparación de una demanda judicial conjunta.

Pillo sitio: la comunidad tuitera y forocochera no está siendo muy empática con la compañía, que entienden que ellos mismos se lo han buscado al trabajar con empresas que no son de fiar. Lo que le ha sucedido ahora al sacrosanto foro en español viene a ser el mismo suceso pero a mayor escala que lo que le ha pasado a muchos jugadores de a pie. Los hilos contra prácticas abusivas de bet365, Willliam Hill y Bwin se suceden en el historial, habiendo incurrido en presuntas anulaciones de apuestas, limitaciones de apuestas que podían provocarles pérdidas y cierre de cuentas sin causa justificada cuando a la casa no le viene bien, prácticas todas ellas denunciables pero cuyo proceso es tan engorroso que la mayoría de víctimas deciden no recurrir.

Que les va mal ni cotiza: el coronavirus, las restricciones al 90% de su publicidad de la nueva Ley Garzón… el sector está lejos de recuperarse. Las cifras del primer semestre de 2020 de Codere anuncian un desplome de hasta 178 millones de euros (siete veces más que lo que se dejó en el mismo periodo del año anterior) y un 55% menos de ingresos que en el año anterior. En Cirsa Gaming más de lo mismo. Las casas virtuales no habrán quedado igual de afectadas, de hecho el juego online llegó a dispararse un 20% en los meses del confinamiento estricto, pero la falta de competiciones deportivas y el ahorro de los hogares ante lo que pueda suceder ha dejado tocadas las cuentas de casi cualquier casino.

Parece ser que William Hill y Mr Green ya han encontrado quién paga (temporalmente) el pato.