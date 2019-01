Fortnite sigue el camino de Pokémon Go y se convierte en el nuevo centro de blanqueo en la deep web

Con el éxito también llegan los problemas. Ahora el juego de 200 millones de usuarios registrados y unos ingresos estimados de 3.000 millones de dólares también es uno de los nuevos objetivos del mercado negro.

El lavado de dinero de las mafias en Fortnite: "los delincuentes están ejecutando fraudes con las tarjetas y consiguiendo dinero dentro y fuera del sistema Fortnite con relativa impunidad". Así afirma una investigación del tabloide sensacionalista The Independent con la ayuda de la firma en ciberseguridad Sixgill, que afirman que, según sus análisis, las menciones a Fortnite han aumentado enormemente en la deep web. No hablamos de mafias al estilo de la camorra o los jakuzas, sino de expertos en ciberdelitos.

Cómo se hace: se busca a alguien con una cuenta de Paypal. Después se utiliza un software para entrar en remoto a la CPU de la víctima. Luego se crean nuevas cuentas de Paypal, y entonces se envía el dinero de la cuenta original del propietario a estas dos, tres o siete nuevas cuentas, de manera que la búsqueda del delincuente es más difícil. El robo de tarjetas de crédito es el delito más habitual, pero hay que señalar que hay otros métodos. Ese dinero fraudulento se convierte a alguna moneda virtual, y si el criminal es muy precavido incluso puede añadir aquí otro paso intercambiando primero el dinero original en bitcoins.

De la deep web a Instagram: Y finalmente, con el dinero robado y disfrazado, se hacen cuentas de Fortnite, se compran en ella pavos, se le meten bien de skins y otros objetos y se revende. El dinero es después transferido a sus propias cuentas en bancos fraudulentos que apenas investigan a sus clientes. Según una investigación de Zerofox, hay unas 56.000 transacciones ilegales mensuales en Fortnite (principalmente la venta de cuentas), y el 86% de estos timos se publicitaba vía Facebook, Instagram y Twitter. Es decir, no es sólo la deep web, sino que la gente de a pie también está contribuyendo a este problema comprando cuentas de Fortnite y paVos baratos.

¿Es un problema específico de Fortnite? No, viene ocurriendo desde los orígenes del uso de monedas en los videojuegos. Le pasó al World of Warcraft, después al Pokémon Go y le seguirá pasando al próximo juego. La diferencia son los grados de protección del consumidor: mientras grandes plataforma de compra online como Apple o Steam rastrean las transacciones con mucha precisión, los juegos y sus monedas son a veces un caladero. The Independent y Sixgill aseguran que Epic Games no está haciendo lo suficiente para erradicar el lavado de dinero.

¿Y cuánto dinero se mueve con este timo? Nunca se ha podido aclarar, claro. Se cree que poco, pero informes de 2013 señalaban ya cómo el mercado negro, incluidos los traficantes de drogas, se estaban valiendo de estos espacios. Según la investigación citada, se han podido trazar intercambios de dinero corrupto en Fortnite en chino, árabe, ruso, español e inglés, y como mínimo, según sus estimaciones, eBay mueve 250.000 euros en cuentas de Fortnite cada seis días. Encontrar vendedores de cuentas del juego de incierta procedencia es tan sencillo como abrir Instagram, Milanuncios o, sorprendentemente, LinkedIn, señalada como una de las redes más empleadas por esta gente por su escasa vigilancia.