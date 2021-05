La frontera Bélgica-Francia tenía cientos de años. Hasta que un señor la movió para pasar con su tractor

Durante al menos unas semanas, posiblemente años, Francia ha sido más pequeña y Bélgica más grande que lo que los mapas nos decían. Dos aficionados al montañismo y a la cartografía visitaron la frontera entre la localidad belga de Erlequinnes y el pueblecito galo Bousignies-sur-Roc para descubrir que el pesado hito que dividía sus territorios no se encontraba donde correspondía, sino a 2,29 metros de distancia en favor de los norteños.

Lo que se estipuló con el Tratado de Courtrai en 1820 tras la derrota de Napoleón en 1815 en la localidad belga de Waterloo, antes de la formación de Bélgica como Estado en 1830, lo había cambiado por iniciativa propia un granjero por ese mismo propósito por el que se mueve cualquier linde: para hacer más grande tu terreno.

Sí, el labriego lo hizo para expandir su territorio y, según cuentan los medios, trasladó una piedra de 150 kilos para poder circular más cómodamente con su tractor. Según los cálculos de la CNN con su movimiento se apropió de 1.000 metros cuadrados, 0.1 hectáreas.

Avec une équipe de tf1 à la frontière entre Bousignies et Montignies. On a bougé la borne de 1819, la Belgique et notre... Publicada por David Lavaux en Lunes, 3 de mayo de 2021

Pero ahora las autoridades le exigirán que la vuelva a poner en su sitio para evitar conflictos mayores, que nadie espera que se desarrollen pero que podrían ocurrir. David Lavaux, el alcalde de Erlequinnes, compartió una publicación en Facebook en la que contó todo al respecto. “Me alegra saber que nuestro municipio fue más grande por un tiempo, pero la noticia no sentó bien al alcaldesa vecina”, dijo a la televisión entre risas.

Su análoga francesa, Aurélie Welonek, comentó a La Voix du Nord que “hay que evitar una nueva guerra fronteriza", y ya con un tono menos distendido advirtió que de no actuar con obediencia el hombre se podría enfrentar a cargos penales, un anuncio tal vez necesario para que aquellos espectadores con terreno fronterizo a lo largo de los 620 kilómetros entre los países pensaran en hacer lo mismo. "Confío plenamente en mi homólogo belga, que hizo lo necesario con el agricultor. Le pedimos que retire la piedra, pero si no lo hace tendrá que involucrarse el Ministerio de Asuntos Exteriores", dijo Welonek. “Si muestra buenas intenciones no tendrá ningún problema, solucionaremos esto de manera amistosa”, apuntó Lavaux, quien no parecía estar por la labor de iniciar un conflicto diplomático.